Condividi su

Sondaggi Euromedia: forte crescita per Pd e Fdi

Fratelli d’Italia e Partito Democratico registrano una forte crescita dei consensi nelle intenzioni di voto effettuate dai sondaggi Euromedia per La Stampa. Il partito della premier guadagna lo 0,8% e si attesta al 29,6%, il Pd sale dell’1,2% al 20,8%. Fdi cattura i consensi pensi dai suoi alleati: la Lega, infatti, cala dello 0,4% al 9,2%, Forza Italia dello 0,3% al 6,5% e Noi Moderati dello 0,2% allo 0,6%. In area centrosinistra, l’alleanza Sinistra e Verdi resta stabile al 2,5% mentre +Europa perde lo 0,4% e scivola all’1,8%. Ad oggi il centrodestra è avanti 20 punti sul centrosinistra (45,9% contro 25,1%).

I sondaggi Euromedia danno il M5S in leggera crescita (+0,3%) al 16,5% e in leggera flessione Azione al 4,5%. Italia Viva avanza piano al 3,7%, chiude Per l’Italia col 2,3%. Gli altri partiti raccolgono il2% mentre la quota di astenuti e incerti è stimata in calo al 34,5%.

Il 54,2% considera il cambiamento climatico un fenomeno molto preoccupante che implica un cambiamento notevole del nostro stile di vita ma che in pochi sono disposti ad accettarlo. In merito alle alluvioni che stanno flagellando l’Emilia Romagna, il 32,8% pensa che siano conseguenza dell’intervento dell’uomo sul territorio e della sua incapacità di prevenire e intervenire per mettere il territorio in sicurezza mentre il 30,3% ritiene che siano dovute alla mancanza di manutenzione del territorio e preparazione di tutte le amministrazioni.

Infine cresce la percentuale di chi considera l’inflazione e l’aumento dei prezzi la vera emergenza del Paese (50%).

Fonte: Euromedia

Sondaggi Euromedia: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 19 maggio 2023. Campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. Il margine di errore relativo ai risultati del sondaggio (livello di rappresentatività del campione del 95%) è +/- 3.1% per i valori percentuali relativi al totale degli intervistati (1.000 casi). Interviste telefoniche – metodologia C.A.T.I.-C.A.M.I.-C.A.W.I.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it