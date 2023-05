Condividi su

Netflix giugno 2023: tutte le novità in catalogo

Il mese di giugno per Netflix sarà ricco di belle sorprese, anche se il quantitativo delle aggiunte in catalogo non è ampio come per altre piattaforme di streaming. Però, arrivano (o meglio, tornano) alcune delle serie più attese in assoluto, come The Witcher e Black Mirror. A queste, si aggiunge il fenomeno di Zerocalcare (“Questo mondo non mi renderà cattivo”) e la bella serie europea Manifest, giunta alle sue battute finali.

Di seguito l’elenco di tutte le nuove uscite in streaming su Netflix giugno 2023, senza distinzione tra produzioni originali ed esclusive.

1 giugno 2023: “I tre giorni dopo la fine” (stagione 1)

1 giugno 2023: “A Beautiful Life” (film)

2 giugno 2023: “Manifest” (stagione 4 – parte 2)

2 giugno 2023:”Vortex: crimini dal passato” (stagione 1)

2 giugno 2023:”Scoop” (stagione 1)

2 giugno 2023:”Valeria” (stagione 3)

7 giugno 2023: “Arnold”

8 giugno 2023: “Barracuda Queens” (stagione 1),

8 giugno 2023: “Non Ho Mai…” (stagione 4)

9 giugno 2023: “I Segugi” (stagione 1)

9 giugno 2023: “Questo mondo non mi renderà cattivo” (stagione 1)

9 giugno 2023: “Human Resources” (stagione 2)

16 giugno 2023: “Tyler Rake 2” (film)

16 giugno 2023: “Black Clover: La Spada Dell’imperatore Magico” (film)

21 giugno 2023: “Madre de alquiler” (stagione 1)

22 giugno 2023: “Divorziamo!” (stagione 1)

22 giugno 2023: “Il cane che dorme” (stagione 1)

23 giugno 2023: “Dalla Mia Finestra: Al Di Là Del Mare” (film)

23 giugno 2023: “Inumber Number: L’oro Di Johannesburg” (film)

28 giugno 2023: “Delete” (stagione 1)

28 giugno 2023: “Run rabbit run – Il Morso Del Coniglio” (film)

29 giugno 2023: “The Witcher” (stagione 3 – volume 1)

