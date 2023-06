Condividi su

Analisi sentimento social TP: Putin più debole dopo crisi Wagner

Torniamo con la rubrica legata al sentimento social riguardo temi di grande attualità. Questa settimana parliamo dell’evento più importante di politica estera: la crisi occorsa in Russia con lo scontro tra Vladimir Putin e il gruppo mercenario della Wagner. Gli altri attori fondamentali di questa crisi risolta nel giro di 24 ore sono il leader della Wagner, Yevgeni Prigozhin, e il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu.

Abbiamo chiesto ai nostri lettori se ritenessero che dopo lo scontro evitato con il Gruppo Wagner, Putin abbia rafforzato o meno la sua posizione. Prendendo il dato aggregato tra tutte le piattaforme social (Facebook, Instagram e Twitter), due utenti su tre (67%) ritengono che nonostante la crisi sventata, Putin si ritrovi in una posizione più debole rispetto a quella di partenza. Solo in un caso su tre (33%) si ritiene che lo “Zar russo” sia riuscito ad uscirne con maggior solidità.

Analisi sentimento social TP: su tutte le piattaforme, consenso su “esito politico” della crisi

Così come per altre analisi fatte finora, il voto di Instagram è quello maggiormente polarizzato e che tira maggiormente per l’opzione “negativa” per Vladimir Putin. Su 444 voti, infatti, ben il 71,2% ha risposto in questo (mentre il 28,8% ha affermato che, dopo aver evitato lo scontro, il presidente Russo ne sia uscito “più forte”). I risultati su Facebook e Twitter sono invece più equilibrati, ma anche in questi casi vince l’opzione maggioritaria: che la (breve) crisi mossa da Prighozin abbia indebolito il presidente della Russia.

Perché ne esce rafforzato, perché ne esce indebolito

Secondo un nostro utente, Putin ne esce “Fortissimo. Il golpe era una farsa, una strategia militare tra le più grandi nella storia. Ha preso in giro la Nato, ha potuto scoprire chi gli era sleale negli alti comandi russi. L’Ucraina, credendo che la Russia fosse debole è avanzata permettendo alla Russia di scoprire la reale forza offensiva dell’Ucraina. Ha spostato Akmat di 1000 Km in 24 ore e ha spostato Wagner in Bielorussia a pochi Km da Kiev”.

Dall’altro lato, per un altro utente, “Se essere traditi dal tuo braccio destro che ti rivolta contro il suo esercito privato vuol dire essere forti, allora non oso immaginare cosa voglia dire essere deboli“

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it