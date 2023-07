Condividi su

Superbonus Isee basso: novità allo studio del Governo. Ultime notizie

Superbonus Isee basso: un altro cambio della normativa, l’ennesimo, in vista per l’agevolazione dedicata alla riqualificazione energetica degli edifici? È quello che emerge dalle ultime indiscrezioni sul tema riportate dalla stampa specializzata. Il Governo Meloni starebbe studiando nuove regole per mantenere l’incentivo, guardando alla direttiva Ue sulle Case Green con scadenza al 2030, rendendolo però più leggero per le casse dell’erario. Una panoramica di quello che si sa finora.

Superbonus Isee basso: novità allo studio del Governo. Ultime notizie

Superbonus Isee basso: novità in vista per quanto riguarda l’agevolazione fiscale dedicata alla riqualificazione energetica degli edifici. Secondo la stampa specializzata, il Governo Meloni starebbe studiando delle modifiche per rendere l’incentivo sostenibile per i conti pubblici sul lungo periodo.

Per questo motivo pare che si stia valutando la possibilità di portare la detrazione fino al 100% ma esclusivamente per quei nuclei familiari che hanno un indicatore della situazione economica non superiore ai 15mila euro. Per ha un Isee superiore, invece, la percentuale di detrazione sarebbe portare al 60% – da riscuotere in 10 quote annuali di pari importo tramite dichiarazione dei redditi – su una spesa massima di 100mila euro.

Detrazione dal 60% al 100% a seconda della situazione economica

Superbonus Isee basso: la soglia dei 15mila euro per ottenere il 100%, d’altra parte, può aumentare in base al valore del quoziente familiare: ampliando così la platea dei potenziali beneficiari. Altra importante modifica riguarderebbe la classe energetica: quella di partenza per avere l’avallo all’inizio dei valori sarebbe la “G”, entro il 2035 poi l’intervento dovrebbe permettere il raggiungimento della classe “E”.

In seno all’esecutivo si starebbe studiando anche un sistema di progressione del bonus (oltre al dato Isee, in pratica) che sarebbe basato sulla portata della riqualificazione. Infine, importante sottolineare che, allo scopo di evitare le grosse criticità incontrare finora sul lato della capienza fiscale, che naturalmente riguarderebbe soprattutto i nuclei a Isee basso, dovrebbe essere rispolverato sia il meccanismo di recupero con cessione del credito sia lo sconto in fattura.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it