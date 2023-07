Condividi su

Cartella esattoriale: come si controlla sul sito AdE? La procedura

Come si può approfondire in autonomia la propria posizione nei confronti del Fisco, quindi, sapere se si è contratto qualche genere di debito con l’erario prima che arrivi la notifica di una cartella esattoriale? Una guida veloce alla consultazione dell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Come si può approfondire in autonomia la propria posizione nei confronti del Fisco, quindi, sapere se si è contratto qualche genere di debito con l’erario prima che arrivi la notifica di una cartella esattoriale? Innanzitutto, bisogna accedere alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Primo basso: bisogna cliccare in alto a destra sul pulsante “accedi all’area riservata”.

A questo punto si aprirà un menù a tendina che riporterà l’elenco delle seguenti voci: cittadini, imprese, intermediari, enti. Il semplice contribuente che vuole esaminare la propria posizione cliccherà su “cittadini”, dunque, dovrà inserire le proprie credenziali Spid, Cie o Cns per fare accesso.

Tutti gli strumenti presenti nel proprio Profilo Personale

Inserite le proprie credenziali Spid, Cie o Cns ecco che si aprirà la pagina del proprio profilo personale. Diverse le sezioni a cui si potrà accedere: la prima, in cima al menù, è appunto quella relativa alla situazione debitoria. Cliccando sul pulsante “Situazione debitoria – consulta e paga” potranno essere visualizzati gli eventuali debiti in sospeso con il Fisco dall’anno 2000 in poi.

Oltre agli eventuali debiti saranno visibili nella stessa sezione i pagamenti già effettuati nello stesso periodo così come le rateizzazioni in corso. Un eventuale cartella esattoriale o avviso di pagamento è visualizzabile proprio in questa stessa sezione: basta scegliere di filtrare i documenti “da saldare” escludendo quelli saldati, così saranno mostrati tutti i debiti anche parziali ancora pendenti, naturalmente, insieme al loro importo e alla loro provenienza.

