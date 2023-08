Parcheggiare all’aeroporto di Bologna: ParkinGO è la soluzione

Condividi su

Un parcheggio nei pressi dell’aeroporto di Bologna a Borgo Panigale? La migliore soluzione è rappresentata da ParkinGO, che mette a disposizione tariffe convenienti e competitive, ma soprattutto un accesso agevole, ad appena cinque minuti di distanza dal terminal dello scalo felsineo. Un’opportunità da cogliere al volo, per risparmiare fino al 70% rispetto ai prezzi tradizionali previsti per i parcheggi interni dell’aeroporto. Alti standard di sicurezza e massima affidabilità sono i punti di forza di ParkinGO, che è una vera garanzia per tutti i viaggiatori.

Perché scegliere ParkinGO

Dove parcheggiare all’aeroporto Guglielmo Marconi? Trovare un posto auto non sarà un problema con ParkinGO, non stiamo parlando di un semplice parcheggio low cost, quello che viene fornito è a tutti gli effetti un hub di servizi avanzati. La struttura di Bologna di ParkinGO, infatti, si contraddistingue per essere un ambiente al tempo stesso accogliente e alquanto innovativo, con uno staff di professionisti ed esperti in grado di assicurare un’esperienza perfetta sotto tutti i punti di vista. In più si può beneficiare di un rapporto qualità prezzo più che vantaggioso, con una vasta gamma di servizi aggiuntivi rispetto alla sosta, come per esempio la ricarica dei veicoli elettrici. E non è ancora tutto, perché gli utenti, al momento della prenotazione, hanno la possibilità di specificare se desiderano un posto auto scoperto o coperto.

I prezzi più convenienti

Chi si accinge a partire dall’aeroporto di Bologna, dunque, non può far altro che iniziare ad analizzare ed esplorare i tanti servizi offerti da ParkinGO, anche per effettuare un confronto fra le tariffe. Inoltre, per chi prenota e decide di pagare direttamente online, il costo è ancora più basso, grazie a un risparmio del 30% sul prezzo di listino. Insomma, con ParkinGO si risparmia beneficiando di un servizio altamente affidabile e in grado di offrire il massimo del comfort, come dimostrano le recensioni pubblicate sul web da molti clienti.

Tutte le informazioni utili da conoscere

I posti auto di ParkinGO si trovano a soli 2 chilometri di distanza dall’aeroporto, e per questo il tempo di trasferimento verso il terminal 1 è di appena 3 minuti. Se si sceglie di pagare online è possibile utilizzare la carta di credito o fare riferimento a PayPal, mentre il pagamento in loco può essere eseguito con bancomat, carte o in contanti. Il parcheggio è aperto 24 ore su 24 e 365 giorni su 365, così come è sempre operativo il servizio navetta sia per l’andata che per il ritorno. Vale la pena di specificare, poi, che il parcheggio include anche la polizza assicurativa furto e incendio.

L’app di ParkinGO

Davvero comoda si rivela l’app di ParkinGO, che permette di avere a portata di mano tutti i servizi di cui si potrebbe aver bisogno. Grazie a questa applicazione è possibile non solo prenotare ed effettuare i pagamenti, ma anche visualizzare le conferme di prenotazione e perfino contattare la navetta: è sufficiente cliccare su un pulsante per fare in modo che un driver possa essere informato dell’arrivo e così raggiungere il veicolo. Per di più, l’app permette di accumulare punti che possono essere convertiti in premi.

Come fare per prenotare un parcheggio a Bologna con ParkinGO

Per prenotare il parcheggio è possibile contattare il numero di telefono 027979, o in alternativa visitare la pagina del sito web parkingo.com dedicata all’aeroporto Marconi e compilare il form presente all’inizio della pagina. Tutto quel che si deve fare è specificare la data e l’orario di arrivo e la data e l’orario di ritorno, per poi indicare se si preferisce il parcheggio scoperto o quello coperto. Infine, è sufficiente segnalare se si desiderano eventuali servizi extra.

Una volta completata la prenotazione, si riceve un messaggio di posta elettronica di conferma, in cui sono presenti anche le indicazioni utili per arrivare al parcheggio.

Va ricordato, in conclusione, che ParkinGO anche a Bologna propone sconti e programmi che garantiscono vantaggi economici per i tour operator, le aziende convenzionate e i privati.

