NoiPa, c’è finalmente sblocco di FMOF. Le ultime

Il Ministero dell’Istruzione ha finalmente avviato il processo di trasferimento delle risorse dal Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (FMOF) alle scuole, per compensare le attività aggiuntive svolte dal personale scolastico nell’anno precedente. Tuttavia, un aspetto cruciale è rimasto in sospeso: la comunicazione riguardante la riassegnazione delle economie.

NoiPa e fondi MOF. I problemi degli ultimi mesi e i ritardi

Questa omissione ha creato notevoli complicazioni per le scuole, poiché le contrattazioni d’istituto erano state condotte considerando le economie come parte integrante delle risorse disponibili. Di conseguenza, queste economie risultano indispensabili per coprire i costi delle attività supplementari svolte nell’anno passato.

La FLC CGIL ha sollevato questa problematica e ha esortato il Ministero dell’Istruzione a risolverla tempestivamente. Fortunatamente, è stata assicurata una rapida riassegnazione delle economie per affrontare questa sfida.

La mancata assegnazione delle economie si aggiunge a un ritardo significativo nella distribuzione delle risorse del FMOF alle scuole quest’anno. Questo ritardo non solo è stato ingiusto nei confronti del personale scolastico, che ha atteso mesi per il pagamento delle attività svolte, ma ha anche evidenziato problemi nell’efficienza e nell’approccio dell’Amministrazione e, in particolare, del MEF nel gestire le questioni quotidiane delle scuole del Paese.

Notizie positive provenienti dal Ministero: c’è finalmente lo sblocco FMOF

Tuttavia, le ultime notizie provenienti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito riportano un passo avanti positivo. La Corte dei Conti ha registrato il decreto di riassegnazione delle economie alle scuole per gli anni precedenti. La Direzione del bilancio, in risposta alle pressioni continue, sta lavorando alla preparazione dei decreti di riparto per le scuole, al fine di consentire loro di liquidare quanto dovuto al personale per indennità e attività aggiuntive svolte durante l’anno scolastico 2022/2023. Si prevede che questa operazione si concluderà nei prossimi giorni.

Finalmente, si pone fine a un ritardo sorprendente che aveva impedito alle scuole di effettuare i pagamenti entro la scadenza del 31 agosto, come previsto dal CCNL. Senza l’azione di pressione politica della FLC CGIL, questa situazione avrebbe potuto protrarsi per molto tempo ancora.

Cos’è il Fondo MOF?

Il Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (FMOF) è un fondo unico disciplinato dall’articolo 40 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il settore dell’istruzione 2016-2018. Questo fondo comprende diverse risorse destinate a vari scopi:

a) Il Fondo per l’Istituzione Scolastica, ora incluso nel fondo generale MOF.

b) Risorse per i compensi delle ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nelle attività sportive introduttive.

c) Risorse per le funzioni strumentali nell’offerta formativa.

d) Risorse per gli incarichi specifici del personale ATA.

e) Risorse per misure incentivate per progetti nelle aree a rischio, ad alto flusso migratorio e contro l’emarginazione scolastica.

f) Risorse per le ore eccedenti per sostituire colleghi assenti.

g) Risorse indicate nell’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ora fondo di valorizzazione del personale scolastico.

h) Risorse per turni notturni e festivi svolti dal personale ATA ed educativo presso Convitti ed Educandati.

