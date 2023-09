Condividi su

Sondaggi Tp: accoglienza migranti, maggioranza italiani contro Francia e Germania

Nei giorni scorsi la premier Meloni ha escluso l’uscita dell’Italia dall’Ue. Il 60,3% degli italiani approva questa affermazione ma tra questi il 24,5% pensa che siano solo parole in quanto la presidente del Consiglio con la propria azione di governo sta indebolendo l’Ue e il ruolo dell’Italia al suo interno. Un terzo degli italiani disapprova invece queste dichiarazioni: il 19,1% ritiene che Meloni sia stata costretta dal ruolo a esprimersi così ma in realtà rimane critica sulla convenienza della nostra appartenenza alla Ue mentre il 18,3% accusa la premier di stare tradendo chi pensava avrebbe difeso la sovranità italiana a Bruxelles. Sono alcuni dati raccolti dal sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 12 e il 14 settembre 2023.

Fonte: Termometro Politico

Oltre un intervistato su due concorda nell’affermare che l’adesione all’Ue ha portato all’Italia più vantaggi che svantaggi. Tra questi c’è un 26,6% che però critica alcune politiche miopi europee e italiane che avrebbero impedito che i primi fossero di più. Il 24,6% ritiene invece che i vantaggi siano stati più dei vantaggi, ma oggi non ci converrebbe uscire perché ci metterebbe in una posizione più difficile. Infine c’è un 19,5% secondo cui dovremmo uscire al più presto dall’Ue.

Fonte: Termometro Politico

Il Mes continua a dividere gli italiani tra favorevoli e contrari. Il 25,7% lo considera utile e conveniente, il 20,4% pensa che vada ratificato come forma di responsabilità verso il resto della Ue, salvo poi fare di tutto per non doverlo utilizzare, il 19,7% dice sì alla ratifica ma solo in cambio di importanti concessioni europee su altri tavoli, come il Patto di Stabilità o le politiche migratorie infine il 26,2% lo ritiene una trappola e per questo non andrebbe ratificato nemmeno davanti a forti pressioni.

Fonte: Termometro Politico

La maggioranza degli intervistati (52,4%) pare essere d’accordo nel giudicare sbagliata, egoista, ingiusta e ipocrita la scelta di Francia e Germania di bloccare l’accoglienza di migranti dall’Italia. Per il 23,4% i due Paesi fanno bene e invita l’Italia a fare lo stesso costituendo un blocco navale al largo delle coste. Il 19,9% ritiene comprensibile l’agire dei due alleati in quanto l’Italia violerebbe il trattato di Dublino rifiutando il rimpatrio di richiedenti asilo arrivati nel Paese e poi espatriati in Francia e Germania.

Fonte: Termometro Politico

Rispetto ad una settimana fa, la fiducia degli italiani in Giorgia Meloni scende di un punto al 40,6%. Le intenzioni di voto registrate da Termometro Politico danno in leggera crescita Fdi (29,2%) e Pd (19,5%). In flessione il M5S al 16% mentre la Lega avanza al 9,5%. Forza Italia cala al 6,9% e Azione cresce al 3,5%. Sinistra/Verdi torna sotto al soglia di sbarramento del 3%.

Fonte: Termometro Politico

Sondaggi Tp: nota metodologica

Sondaggio realizzato con metodo CAWI, 4200 interviste raccolte tra il 12 e il 14 settembre 2023.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it