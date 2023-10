Sondaggi Tp: guerra Israele e Hamas, il 54,9% degli italiani sta con Tel Aviv

Condividi su

Nella guerra tra Israele e Hamas, il 54,9% degli italiani si schiera con Tel Aviv mentre il 37,6% con i miliziani palestinesi. Tra chi sta con Israele, il 20,5% non giustifica l’assedio alla Striscia di Gaza mentre tra chi parteggia per Hamas, il 33,2% non approva le azioni terroriste contro i civili israeliani. I duri e puri da una parte e dall’altra, sono rispettivamente il 34,4% e il 4,4%. Sono i dati che emergono dal sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 10 e il 12 ottobre 2023.

Rispetto alla posizione del nostro governo sulla guerra, il 44,8% pensa che penda troppo dalla parte di Israele, il 41,9% la considera condivisibile ed equilibrata mentre il 5,7% ritiene che difenda Israele in modo troppo timido.

Fonte: Termometro Politico

Il rischio che il terrorismo islamico colpisca Italia ed Europa a seguito della guerra tra Israele e Hamas è considerato molto probabile dal 38,8%. Per il 41,1% il rischio esiste ma non è elevato mentre per il 16,5% non ci saranno ricadute in Europa essendo il conflitto una questione locale.

Fonte: Termometro Politico

Il 44,6% pensa che la magistratura abbia assunto un ruolo di opposizione al governo Meloni. Il 34% ritiene invece che questa opposizione sia semplicemente una narrazione della maggioranza che rischia di mettere in pericolo l’indipendenza della magistratura. Su posizioni intermedie si schiera il 19,6% degli intervistati. Torna a crescere la fiducia degli italiani nella premier Meloni (42%).

Fonte: Termometro Politico

Le intenzioni di voto registrate da Termometro Politico vedono i partiti di centrodestra in crescita: Fratelli d’Italia è dato al 29,8%, la Lega al 9,6% e Forza Italia al 6,4%. Pd e M5S sono in calo rispettivamente al 19% e al 16,3%. In rialzo di un decimo Azione al 3,6% mentre Sinistra/Verdi torna sotto la soglia di sbarramento.

Fonte: Termometro Politico

Fonte: Termometro Politico

Sondaggi Tp: nota metodologica

Sondaggio realizzato con metodo CAWI, 3800 interviste raccolte tra il 10 e il 12 ottobre 2023.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it