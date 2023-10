Condividi su

Ultime notizie Bonus carburanti e Bonus energia in arrivo: le info più importanti (aggiornamento 21 Ottobre)

Bonus carburanti e Bonus energia: i nuovi interventi del governo. Bonus carburanti e bonus energia: il Governo Meloni ha varato un apposito decreto contro i rincari che sono tornati a pesare su benzina e diesel, luce e gas. Solo alcune categorie possono sfruttare le agevolazioni. Fino a quanto possono arrivare? Una panoramica della situazione.

Bonus carburanti: come funziona?

Bonus carburanti e Bonus energia: il Governo Meloni ha varato un apposito decreto contro i rincari che sono tornati a pesare su benzina e diesel, luce e gas. D’altra parte, gli aiuti non intervengono “a pioggia”, in pratica, saranno riservati solo agli italiani con reddito più basso. Per esempio il Bonus carburanti: il sostegno sarà caricato sulla carta “Dedicata a te”. Attiva da luglio, pensata contro il caro-generi alimentari, è stata assegnata dai comuni ai nuclei familiari di almeno tre componenti e Isee non superiore ai 15mila euro.

Per quanto riguarda l’importo, dovrebbe aggirarsi poco sotto gli 80 euro una tantum. Sembra comunque che la cifra si andrà semplicemente ad aggiungere a quella disponibile per le spese alimentari: in sostanza, i soldi del bonus carburanti si potranno utilizzare anche per rimpolpare il carrello della spesa.

Prorogate le misure anti-caro energia

Oltre all’introduzione del bonus carburanti, nonostante il mercato dell’energia mostri una timida tendenza alla normalizzazione (il prezzo del gas, per esempio, sfiora nuovamente preoccupanti picchi), è stato rinnovato anche il bonus sociale utilizzato negli ultimi mesi per mitigare l’impatto delle bollette di luce e gas sui conti delle famiglie italiane. Il sostegno attualmente viene erogato ai nuclei familiari con Isee non superiore ai 15mila euro (soglia che verrà mantenuta fino alla fine del 2023), ai percettori di misure come RdC/PdC e alle famiglie con un componente che necessità di un’apparecchiatura salva-vita.

Ora, per effetto del nuovo Decreto Energia, si affiancherà a questo Bonus un altro sostegno simile: erogato in riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre, avrà un valore di minimo 70 euro (l’importo cresce in base alla numerosità del nucleo familiare). Sulla stessa linea, il Governo ha deciso anche di prorogare fino alla fine dell’anno l’azzeramento degli oneri di sistema relativamente alle bollette del gas. Sempre per quanto attiene alle stesse fatture, prorogata per lo stesso periodo, anche la riduzione al 5% dell’Iva.

