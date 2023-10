Il paradiso delle signore 8, tutte le anticipazioni 23-27 ottobre (aggiornamento 21 OTTOBRE)

Scopriamo tutte le anticipazioni della settimana per la soap opera italiana Il Paradiso delle signore, in onda su Rai1 dal lunedì al venerdì

Condividi su

La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ci sta regalando emozionanti sviluppi e crescenti tensioni tra i personaggi. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate dal 23 al 27 ottobre 2023.

Tutte le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per la settimana dal 23 al 27 ottobre 2023

Ultime notizie Lunedì 23 ottobre 2023: Il Ritorno dei Colombo (aggiornamento 21 Ottobre)

La famiglia Colombo fa il suo inaspettato ritorno a Milano, lasciando tutti a chiedersi quale sia il motivo di questa decisione. Nel frattempo, Maria chiede aiuto, incapace di far fronte a un carico di lavoro sovraumano, e Matteo Portelli firma il contratto con Vittorio Conti, svelando un legame inaspettato con Marcello Barbieri. Ma la gioia di Matteo per il nuovo lavoro viene rapidamente offuscata dalle minacce dello strozzino Renato Mancino, mentre Matilde e Tancredi affrontano una relazione in crisi.

Martedì 24 ottobre 2023: Sfide e Rivelazioni

Nonostante l’irritazione causata dall’interferenza di Marcello nei suoi affari, Vittorio riconosce che Barbieri ha trovato una soluzione per i Tessuti Colombo. Nel frattempo, tra Matteo e Maria nasce una sinergia sempre più evidente, portando la Puglisi a chiedere a sua madre di diventare stilista per Il Paradiso. Nel mentre, Agata è segretamente innamorata di Roberto, mentre Matilde scopre che i Colombo stanno affrontando una crisi e Umberto decide di scendere in campo contro di loro.

Mercoledì 25 ottobre 2023: Scelte Difficili

Ciro e Agata cercano di convincere Concetta ad accettare un lavoro all’Atelier, mentre Matteo cerca di recuperare i soldi per lo strozzino, mettendo a rischio il Paradiso. Tuttavia, l’accordo per salvare i Tessuti Colombo va in pezzi, nonostante Barbieri avesse trovato una soluzione. Qualcuno sembra aver sabotato questo accordo.

Giovedì 26 ottobre 2023: Intrighi e Decisioni

Marcello desidera organizzare una festa a sorpresa per Matteo e chiede aiuto a Maria. Concetta, dopo molte riflessioni, decide di diventare stilista per Il Paradiso. Ezio suggerisce di separare Paradiso e Tessuti Colombo per evitare problemi al Grande Magazzino, ma Vittorio Conti non sembra disposto ad accettare questa proposta. Nel frattempo, Matilde torna a visitare i suoi terreni con un’inattesa idea in mente.

Venerdì 27 ottobre 2023: Colpi di Scena e Passione

Matilde decide di affittare ai Colombo il suo terreno, nonostante il coinvolgimento di Umberto nel loro fallimento. Concetta inizia a lavorare come stilista all’Atelier, mentre Matteo è vittima di un furto mentre si reca in banca per una transazione a nome del Paradiso. Marcello cerca di intervenire, ma sarà troppo tardi? Nel frattempo, tra Vittorio e Matilde, sempre più complici, si sviluppa una passione che potrebbe portare a un colpo di scena.

Dove vedere Il Paradiso delle Signore 8 in diretta tv o in streaming gratis

L’ottava stagione de “Il Paradiso delle Signore” promette di essere ancora più intrigante e coinvolgente. Per non perdere nemmeno un momento delle avventure nel Grande Magazzino, puoi seguire la serie in TV in prima visione su Rai1 a partire dalle 16:00 dal lunedì al venerdì.

Altrimenti, potete optare per lo streaming su RaiPlay. Basta registrarsi gratuitamente e godersi la visione dei nuovi episodi in diretta o on-demand. Puoi seguire le puntate in diretta sul sito web di RaiPlay o utilizzare l’app disponibile per dispositivi iOS e Android. Tutto ciò che ti serve è una semplice registrazione. Una volta effettuato l’accesso, seleziona Rai 1 per vedere la trasmissione in diretta.

Se non riesci a vedere la puntata in diretta, puoi sempre recuperarla tramite la sezione on-demand di RaiPlay. Dopo aver effettuato l’accesso, cerca “Il Paradiso delle Signore” nella barra di ricerca e seleziona la locandina della serie. Troverai tutti gli episodi disponibili, inclusi quelli dell’ottava stagione, dopo la loro messa in onda. Non perderti nemmeno un momento delle emozionanti vicende de Il Paradiso delle Signore!

Non perdete Il Paradiso delle Signore, in onda alle ore 16.00 su Rai1, e continuate a seguire le affascinanti vicende dei protagonisti!

Non perdetevi le prossime affascinanti puntate de “Il Paradiso delle Signore” per seguire da vicino i drammi e gli intrighi di questa appassionante serie. Restate con noi e unitevi alle nostre eroine in questa nuova e coinvolgente stagione!

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it