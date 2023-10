Condividi su

Ultime notizie Superbonus 2024: come cambierà l’incentivo? Le ultime notizie (aggiornamento 23 Ottobre)

Superbonus 2024: con la Manovra importanti novità in arrivo. Superbonus 2024: con la Legge di Bilancio per l’anno prossimo importanti novità in arrivo per l’incentivo. Per quanto riguarda l’entità della detrazione verrà abbandonato il sistema del “doppio binario”: la percentuale, tra l’altro, verrà progressivamente ridotta nei prossimi due anni. Prevista un’unica eccezione allo schema. Una panoramica veloce sull’argomento.

Legge di Bilancio 2024: modifiche al Fisco? Due novità in arrivo

Superbonus 2024: scende al 70% e poi a 65%

Superbonus 2024: con la Legge di Bilancio per il prossimo anno importanti novità in arrivo per l’incentivo. Gli ultimi cambiamenti – che arrivano al culmine di una storia particolarmente tribolata – in gran parte sono già stati annunciati dal Governo, se non proprio attuati. Innanzitutto, è ben noto ormai che nel 2024 scomparirà del tutto il Superbonus nella versione 110%: l’anno prossimo, infatti, la detrazione scenderà in linea generale fino al 70%, per poi ridursi ulteriormente nel 2025, quando arriverà al 65% per la generalità dei casi. Da sottolineare che il 2025, a meno di proroghe (che al momento risultano molto improbabili), sarà l’ultimo anno in cui potrà l’incentivo potrà essere sfruttato.

Imu 2024: come si calcola, quando si versa, dove si paga di più

Prevista un’unica eccezione

Insomma, l’anno prossimo scomparirà il “doppio binario” utilizzato quest’anno (Superbonus al 110% in parallelo a quello al 90%). Dunque, per ricapitolare, dal primo gennaio Superbonus al 70% ed esclusivamente per i condomini. Unica eccezione le riqualificazioni edilizie contemplate nel quadro dell’incentivo per gli immobili che si trovano in zone “sismiche”: solo in questo caso sarà mantenuta la percentuale di detrazione al 110%. D’altra parte, bisogna ricordare anche che la detrazione al 110% resterà in vigore fino al 31 dicembre per villette e unifamiliari a patto che i beneficiari abbiano completato almeno il 30% dei lavori al termine del 30 settembre 2022. Altro appunto: fino al 2025, Superbonus al 110% per unifamiliari e villette che si trovano in zona del paese a carattere sismico.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it