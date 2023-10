Condividi su

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 26 ottobre: il sacrificio di Ezio!

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 26 ottobre 2023 alle 16.00, Ezio sarà molto preoccupato per il futuro della Tessuti Colombo. Le anticipazioni rivelano che Ezio proporrà a Vittorio di sciogliere la loro partnership per evitare che il Paradiso ne risenta. Tuttavia, il Conti si rifiuterà di abbandonare il suo amico in un momento così difficile.

Le anticipazioni della prossima puntata de Il Paradiso delle signore

Nel frattempo, Matilde, addolorata per le difficoltà di Ezio e Gloria, farà ritorno sui terreni dove un tempo sorgeva il suo mobilificio, prendendo una decisione che sorprenderà tutti. Nel frattempo, Marcello cercherà di organizzare una festa a sorpresa per Matteo e chiederà aiuto a Maria, mentre Delia consegnerà i disegni di Agata a Roberto.

Un Gesto di Sacrificio da Parte di Ezio

Umberto è riuscito a mettere i bastoni tra le ruote a Marcello, impedendo a Ezio di acquisire nuovi terreni per la Tessuti Colombo. Questa situazione porterà Ezio a una decisione difficile: rompere la partnership con Vittorio per proteggere il Paradiso dai problemi della sua azienda tessile. Tuttavia, il Conti si rifiuterà di lasciare solo l’amico e gli prometterà il suo sostegno in questo momento difficile.

Una Decisione Inaspettata da Parte di Matilde

Dopo essere stata messa in difficoltà da Umberto, Matilde si sforzerà di non creare ulteriori problemi per Ezio e deciderà di prendere una decisione sorprendente. Senza consultare Tancredi, noleggerà i suoi terreni, dove un tempo sorgeva il suo mobilificio, ai Colombo. Questo gesto inaspettato potrebbe portare a un aiuto inatteso per i Colombo in questo momento critico.

Delia Accelera gli Eventi tra Agata e Roberto

Agata esita a mostrare i suoi bozzetti a Roberto, nonostante il suo interesse. Delia, senza dirlo a nessuno, prenderà i disegni e li consegnerà a Roberto. Nel frattempo, Marcello organizzerà una festa a sorpresa per Matteo, cercando l’aiuto di Maria per rendere l’evento speciale.

Dove vedere Il Paradiso delle Signore 8 in diretta tv o in streaming gratis

L’ottava stagione de “Il Paradiso delle Signore” promette di essere ancora più intrigante e coinvolgente. Per non perdere nemmeno un momento delle avventure nel Grande Magazzino, puoi seguire la serie in TV in prima visione su Rai1 a partire dalle 16:00 dal lunedì al venerdì.

Altrimenti, potete optare per lo streaming su RaiPlay. Basta registrarsi gratuitamente e godersi la visione dei nuovi episodi in diretta o on-demand. Puoi seguire le puntate in diretta sul sito web di RaiPlay o utilizzare l’app disponibile per dispositivi iOS e Android. Tutto ciò che ti serve è una semplice registrazione. Una volta effettuato l’accesso, seleziona Rai 1 per vedere la trasmissione in diretta.

Se non riesci a vedere la puntata in diretta, puoi sempre recuperarla tramite la sezione on-demand di RaiPlay. Dopo aver effettuato l’accesso, cerca “Il Paradiso delle Signore” nella barra di ricerca e seleziona la locandina della serie. Troverai tutti gli episodi disponibili, inclusi quelli dell’ottava stagione, dopo la loro messa in onda. Non perderti nemmeno un momento delle emozionanti vicende de Il Paradiso delle Signore!

