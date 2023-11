Condividi su

Come fare un reso su Amazon: guida semplice per tutti e passo dopo passo

Amazon è uno dei più grandi rivenditori online al mondo, e se hai acquistato un prodotto su questo sito e ti sei trovato deluso o insoddisfatto, non preoccuparti. Amazon offre un servizio di reso che ti consente di risolvere il problema in pochi passaggi. In questa guida, ti spiegheremo come fare un reso su Amazon, in modo semplice e accessibile a tutti, anche a coloro che non sono esperti di tecnologia.

Qui, trovi la guida su come fare il reso per Shein, passo dopo passo

Le modalità del reso

Prima di iniziare la procedura di reso, è importante comprendere le modalità e le regole da seguire. Amazon rende il processo di reso molto semplice, ma è fondamentale conoscere alcune informazioni chiave per evitare errori e garantire un reso senza intoppi.

Tempo per il reso: Amazon offre 30 giorni dalla data di consegna per effettuare un reso. Questo ti dà un ampio margine di tempo per valutare se il prodotto soddisfa le tue aspettative, superando il periodo di 14 giorni previsto dalla legge.

Motivi per un reso: Amazon accetta resi per varie ragioni, tra cui se hai cambiato idea, se il prodotto è danneggiato, difettoso, diverso da quello che hai ordinato o non conforme.

Procedura di rimborso: Dopo aver avviato la procedura di reso, Amazon emetterà il rimborso entro un massimo di 14 giorni dalla tua richiesta, e il rimborso sarà visibile sul tuo account entro 7 giorni dalla sua emissione. Quindi, in totale, dovresti ricevere il rimborso entro 21 giorni dall’invio del reso.

Condizioni del prodotto: Il prodotto che intendi restituire deve essere in condizioni integre, non usato o danneggiato, e dovrebbe essere restituito nell’imballaggio originale o in modo adeguato, preferibilmente nella stessa scatola in cui lo hai ricevuto.

Costi del reso: Il costo del reso può variare, ma Amazon offre spesso opzioni di reso gratuito per prodotti spediti da Amazon in Italia, con un peso inferiore a 22,6 kg. In alcuni casi, il reso potrebbe avere un costo a partire da 4 euro.

Procedura di reso su Amazon passo dopo passo

Accedi al tuo account Amazon. Vai alla sezione “I miei ordini”, situata in alto a destra. Seleziona l’ordine contenente il prodotto che desideri restituire. Scegli l’opzione “Restituisci o sostituisci articoli”. Seleziona il prodotto che intendi restituire. Specifica il motivo del reso tra le opzioni disponibili. Scegli come desideri ricevere il rimborso. Scegli il metodo di restituzione preferito. Stampa le etichette di reso e l’autorizzazione di reso. Imballa il prodotto secondo le istruzioni fornite nell’etichetta di reso. Consegna il pacco presso un ufficio postale, Locker o un punto di ritiro, a seconda delle opzioni disponibili.

Puoi anche verificare lo stato del tuo reso o rimborso nella sezione “I miei ordini” selezionando “Visualizza stato resi/rimborsi” accanto all’ordine corrispondente.

Come fare un reso con Amazon Locker?

Amazon Locker è un’opzione conveniente per effettuare un reso. Ecco come funziona:

Dopo aver avviato la procedura di reso su Amazon, ti verrà data l’opzione di restituire il prodotto utilizzando un Amazon Locker. Scegli l’Amazon Locker più vicino a te. Riceverai un codice reso e istruzioni via email, che includeranno le dimensioni massime del pacco consentite. Quando arrivi all’Amazon Locker, digita il codice reso sullo schermo e segui le istruzioni per inserire il pacco nel contenitore designato.

3. Come fare reso Amazon con Poste Italiane?

Effettuare un reso presso un ufficio postale è un’opzione molto comoda. Ecco come farlo:

Reso con etichetta:

Avvia la procedura di reso su Amazon.

Stampati l’etichetta di reso e inseriscila nel pacco.

Vai all’ufficio postale e consegnalo all’addetto insieme all’etichetta.

Reso con codice QR:

Segui la procedura di reso su Amazon.

Salva il codice QR sul tuo telefono.

Vai all’ufficio postale e mostra il codice QR all’addetto, quindi consegnagli il pacco.

Come fare reso Amazon con corriere?

Amazon ti offre l’opzione di utilizzare vari corrieri per il reso. Ecco come farlo con DHL o UPS:

Reso con DHL:

Avvia la procedura di reso e seleziona DHL come corriere.

Seleziona il punto DHL più vicino per il ritiro o la consegna del reso.

Stampati l’etichetta di reso, se richiesta, o salva il codice a barre se è disponibile l’opzione “reso facile” senza etichetta.

Imballa il prodotto e consegnalo al punto DHL prescelto, mostrando il codice a barre all’addetto.

Reso con UPS:

Avvia la procedura di reso e seleziona UPS come corriere.

Seleziona il punto UPS più vicino per il ritiro o la consegna del reso.

Segui le istruzioni per l’etichetta di reso, se richiesta.

Imballa il prodotto e consegnalo al punto UPS prescelto, seguendo le istruzioni.

Ora hai una guida completa su come effettuare un reso su Amazon, sia utilizzando Locker, Poste o un corriere come DHL o UPS. Con queste informazioni, puoi affrontare la procedura di reso in modo semplice e senza intoppi, garantendo una soluzione ai tuoi problemi con gli acquisti su Amazon. Buon reso!

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it