Pagamenti Noipa novembre 2023 per emissione speciale: ecco quando

Condividi su

Calendario NoiPA Novembre 2023: ecco le date di emissione e pagamenti

Il 17 novembre 2023 ha preso il via l’emissione speciale degli stipendi NoiPA del mese attraverso cui vengono effettuati i pagamenti per insegnanti supplenti brevi e temporanei della scuola e per il personale volontario dei Vigili del Fuoco Per chi ha ottenuto l’ “autorizzato pagamento” alla data del 17 novembre si prevede l’accredito effettivo a partire dal 27 novembre così come stabilito da calendario.

Pagamenti Noipa novembre 2023: emissione straordinaria sarà pagata il 27 novembre

Il calendario che contiene le date per i cedolini stipendi NoiPA è sempre molto atteso, e oggi scopriremo insieme le date previste per il mese di novembre 2023. Le emissioni e i pagamenti per questo mese sono suddivisi in emissione ordinaria, emissione urgente ed emissione speciale. È fondamentale notare che le date potrebbero subire delle lievi variazioni a discrezione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). In caso di modifiche, forniremo un aggiornamento.

Calendario Stipendi NoiPA Novembre 2023: pagamento “classico” al giorno 23

Nel calendario NoiPA per novembre 2023, troviamo le date delle emissioni, dalle quali possiamo dedurre anche quelle dei pagamenti. La data dell’accredito per l’emissione ordinaria è prevista come di consueto il 23 del mese, che quest’anno cade di giovedì. Gli importi saranno visibili dall’area riservata.

Ecco le date calendarizzate dal portale per i pagamenti dei dipendenti pubblici:

Mercoledì 15 novembre: Emissione urgente unica (inclusi i pagamenti arretrati con stato di lavorazione “AUTORIZZATO PAGAMENTO” e contratti tardivi).

Emissione urgente unica (inclusi i pagamenti arretrati con stato di lavorazione “AUTORIZZATO PAGAMENTO” e contratti tardivi). Mercoledì 15 novembre: Pubblicazione del cedolino mensile.

Pubblicazione del cedolino mensile. Venerdì 17 novembre: Emissione speciale per il personale Supplente Breve e Saltuario della scuola e il personale Volontario dei Vigili del Fuoco (inclusi i pagamenti con stato di lavorazione “autorizzato pagamento”).

Emissione speciale per il personale Supplente Breve e Saltuario della scuola e il personale Volontario dei Vigili del Fuoco (inclusi i pagamenti con stato di lavorazione “autorizzato pagamento”). Lunedì 23 ottobre: Pagamento della rata ordinaria per i comparti Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Ricerca e Istruzione (personale di ruolo o supplenti con contratto annuale).

Pagamento della rata ordinaria per i comparti Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Ricerca e Istruzione (personale di ruolo o supplenti con contratto annuale). Tra venerdì 24 e lunedì 27 novembre: Previsto pagamento della rata ordinaria del comparto Sanità.

Previsto pagamento della rata ordinaria del comparto Sanità. Lunedì 27 novembre: Previsto pagamento dell’emissione speciale e urgente per il personale Supplente Breve e Saltuario della scuola e il personale Volontario dei Vigili del Fuoco che rientra nell’emissione speciale del 17 novembre.

Cedolino Stipendi e Importi: le voci principali

Come anticipato, il cedolino NoiPA di novembre 2023 contiene informazioni sulle addizionali regionali e comunali all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), eventuali conguagli legati alla dichiarazione dei redditi, il taglio del cuneo fiscale (a meno che il Fondo Integrativo di Solidarietà non abbia influito sulla tua eleggibilità) e l’assegno accessorio una tantum dell’1,5% previsto per i dipendenti pubblici. Inoltre, questo mese, coloro che non hanno ancora ricevuto il pagamento del Fondo Integrativo di Solidarietà potrebbero vedere la pubblicazione del relativo cedolino, con la data di accredito coincidente con quella della rata ordinaria.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it