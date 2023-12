Uomini e Donne puntata 5/12: torna Alessandro, ex di Ida Platano!

Condividi su

Uomini e Donne anticipazioni 5/12: torna Alessandro, ex di Ida Platano!

Oggi, martedì 5 dicembre 2023, è il giorno del romantico appuntamento con Uomini e Donne, in onda su Canale 5 alle 14:45. Il dating show condotto da Maria De Filippi si prepara a svelare nuovi intrecci amorosi e passioni incandescenti.

Chi accompagnerà Maria De Filippi in studio a Uomini e Donne

In studio, la consueta squadra di opinionisti, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, accoglierà i protagonisti della stagione, tra tronisti del Trono Classico (Ida Platano, Brando Ephrikian e Cristian Forti) e cavalieri e dame del Trono Over, con nomi illustri come Gemma Galgani, Barbara De Santi, Roberta Di Padua, Aurora Tropea, Alessandro Rausa, Cristina Tenuta, Silvio Venturato e molti altri.

Cosa è successo e cosa succederà?

Nella puntata precedente, abbiamo assistito al tentativo di Claudia di riconciliarsi con Alessio, regalandogli una foto del loro famoso bacio in studio. Il gesto romantico, però, ha avuto esiti inaspettati. Silvio, d’altro canto, ha iniziato una nuova conoscenza con Sabrina, mentre Roberta ha vissuto momenti di lacrime e chiarimenti con Ida e Emanuela.

Uomini e Donne, Anticipazioni 5 dicembre 2023: Nell’episodio odierno, il parterre vedrà il ritorno di Alessandro Vicinanza, ex compagno di Ida Platano, attualmente tronista. Una reunion che promette scintille e una discussione accesa. Nel frattempo, Cristian uscirà in esterna con Valentina, regalando al pubblico nuovi momenti di emozione.

Uomini e Donne, dove vedere in diretta tv e streaming gratis

Se non potete resistere alla tentazione di seguire ogni istante di questa travolgente storia d’amore, sintonizzatevi su Canale 5 alle 14:45 o in streaming su Mediaset Infinity. E se vi siete persi qualcosa, Witty Tv è la vostra ancora di salvezza per recuperare tutte le puntate precedenti.

L’amore è un fuoco che arde in ogni cuore, e ‘Uomini e Donne’ è il palcoscenico in cui le fiamme si accendono. La puntata odierna, in replica su La5 e Canale 5 durante la notte, è un appuntamento da non perdere. Sintonizzatevi per essere coinvolti nell’epopea appassionante che continua a tenere il pubblico con il fiato sospeso!

