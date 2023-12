Condividi su

La Promessa, anticipazioni oggi 20/12: il destino di Pia, la donna ha un malore

Nella puntata di La Promessa in onda su Canale5 il 20 dicembre 2023, alle ore 16.45, l’atmosfera si carica di emozioni contrastanti quando Pia e Don Gregorio si uniscono in matrimonio. La cerimonia, organizzata in fretta per evitare scandali, nasconde dietro il velo di felicità una serie di eventi drammatici che terranno incollati gli spettatori ai loro schermi.

Anticipazioni oggi, La Promessa: Un Matrimonio Rapido e Inaspettato

Costretti dalla volontà dei marchesi a sposarsi per evitare scandali, Pia e Don Gregorio pronunciano il loro sì in una cerimonia priva di fronzoli. Tuttavia, il destino sembra già giocare a loro sfavore. Pia, malgrado la gioia del momento, si sentirà male e dovrà ritirarsi in solitudine nella sua camera. Il matrimonio, che avrebbe dovuto essere un momento di festa, si trasforma in un’inquietante preoccupazione per la salute della neo-sposa.

La Preoccupante Salute di Pia

Le anticipazioni tv de La Promessa relative alla puntata di oggi 20 dicembre puntano gli occhi su Pia, la quale ha un malore: in particolare l’indisposizione di Pia al matrimonio solleverà sospetti riguardo alla sua salute, in particolare alla luce di una possibile gravidanza. Mentre il personale della tenuta esprime preoccupazione per la sua condizione, sarà Jana, dotata di competenze mediche, a indagare più a fondo. Ciò che scoprirà getterà una luce inquietante sulla situazione, portando tensione e incertezza tra i domestici. Un segreto oscuro che potrebbe influenzare il destino di Pia e Don Gregorio.

Trame e Anticipazioni La Promessa, oggi 20 dicembre: Guerra in Cucina tra Candela e Simona

L’atmosfera nella cucina de La Promessa diventa ancor più tesa con la guerra tra Candela e Simona. Le due cuoche, incapaci di fare pace, si ritrovano coinvolte in un violento scontro, lanciandosi addosso ortaggi e farina. L’intervento di Lope è necessario per evitare danni maggiori, ma la questione sottolinea la profondità delle tensioni presenti nella tenuta. Una soluzione dovrà essere trovata presto per riportare equilibrio e ordine nella cucina di La Promessa.

In conclusione, la puntata del 20 dicembre di La Promessa regala ai telespettatori momenti di gioia e dramma intrecciati in un intreccio avvincente di emozioni. L’incertezza sulla salute di Pia, il matrimonio inaspettato e la guerra in cucina aggiungono un elemento di suspense a una storia già ricca di colpi di scena. Restate sintonizzati per scoprire come si svilupperà il destino di questi affascinanti personaggi nella soap di Canale5.