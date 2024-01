Condividi su

La Promessa, trama puntata di oggi 4 gennaio: Jimena preda della gelosia

Siamo pronti per un altro intenso capitolo de La Promessa, che ci regalerà un mix di emozioni, colpi di scena e rivelazioni sorprendenti nella puntata del 4 gennaio 2024, in onda su Canale5 alle 14.10. Preparatevi a immergervi nell’intrigo che circonda i personaggi di La Promessa.

La Promessa, anticipazioni puntate fino al 12 gennaio: Il ritorno di Salvador

La Promessa, anticipazioni puntata di oggi – Jimena in Preda alla Gelosia: Manuel le Gela il Cuore

Nella puntata di oggi 4 gennaio 2024, le anticipazioni de La Promessa rivelano che Jimena sarà ancora una volta travolta dalla gelosia, ma questa volta il bersaglio non sarà Jana. La marchesa non tollera la presenza di Blanca, vecchia amica di Manuel. I due sembrano avere una connessione profonda, lasciando Jimena sempre più emarginata. La gelosia raggiungerà il suo culmine, e Jimena chiederà spiegazioni a Manuel. Il marchese, invece di rassicurarla, la gelerà con parole taglienti. Non solo le confesserà di non essere mai stato interessato a Blanca, ma rivelerà di aver recuperato la memoria e di non aver mai amato Jimena, neanche ora. Un colpo devastante per la marchesa.

Trama episodio di oggi 4 gennaio – Intrighi e Passioni: Lorenzo ed Elisa Sembrano Amanti Complici

Cruz inizia a sospettare della relazione tra Lorenzo ed Elisa, e sembra che i suoi sospetti siano ben fondati. I due amanti cercano di nascondere la loro liaison alla marchesa, ma Cruz è sulle loro tracce. Gli sguardi complici e gli scambi di effusioni non sfuggiranno all’occhio attento di Cruz, che inizierà a scrutare più da vicino questa strana connessione. Nel frattempo, Pia inizia a sospettare che Curro possa avere legami più profondi con Jana, mettendo in moto una serie di eventi che cambieranno il corso della trama.

La Promessa, anticipazioni puntata di oggi – Manuel e Catalina: Organizzazione del Futuro della Tenuta

Catalina è delusa dalla decisione di Don Alonso di affidare a Manuel la gestione delle migliorie della tenuta, ma non si arrende. Determinata a non permettere che suo fratello si assuma responsabilità che non può gestire, Catalina unisce le forze con Manuel. Insieme, trovano un modo per gestire al meglio La Promessa. Catalina si rivolgerà a Tadeo per discutere delle nuove novità, mentre il marchese si recherà da Blanca, coinvolgendola in un progetto che coinvolgerà una camera oscura. Il futuro della tenuta è nelle loro mani.

Trama episodio di oggi 4 gennaio, La Promessa: Un Episodio Che Lascia il Cuore Sospeso

La puntata di oggi 4 gennaio 2024 de La Promessa promette di essere un viaggio emozionante attraverso l’amore, la gelosia e l’intrigo. L’appuntamento è dunque fissato su Canale5 alle 14.10 in un episodio pronto a catturare con passioni e segreti che avvolgono i personaggi della soap.

