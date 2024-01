Condividi su

Ultime notizie Come fare un reso su Shein: guida semplice per tutti (aggiornamento 4 Gennaio)

Ecco come fare un reso su Shein: guida semplice alla portata di tutti Shein è un popolare sito di e-commerce dove è possibile acquistare abbigliamento, accessori e molto altro. Se sei preoccupato di fare un acquisto online e non sai cosa fare se il prodotto non è quello che ti aspettavi, sappi che Shein offre un servizio di reso. In questa guida, ti spiegheremo passo dopo passo come effettuare un reso su Shein, in modo che anche chi non è molto esperto con la tecnologia possa farlo facilmente.

Delle informazioni importanti prima di passare al processo di reso su Shein

Prima di procedere con il reso, è importante conoscere alcune informazioni chiave sulla politica di reso di Shein. Il sito di e-commerce di abiti e accessori accetta resi, ma ci sono alcune linee guida da seguire.

Shein ti consente di restituire gli articoli entro 45 giorni dalla data di acquisto. Tuttavia, se il tuo ordine è stato effettuato prima del 1 settembre 2022, hai diritto a 75 giorni per effettuare il reso. Questo ti offre un mese di tempo in più per prendere una decisione.

Per quanto riguarda le modalità di spedizione del reso, dovrai utilizzare le Poste Italiane. Shein fornisce una prima etichetta di reso gratuita, ma le successive avranno un costo di 4,50€, che verrà dedotto dal rimborso del reso. Se hai più articoli da restituire da ordini diversi, considera di effettuare un unico invio per risparmiare sul costo delle etichette.

Che prodotti possono essere restituiti?

Prima di procedere con il reso, è importante sapere quali prodotti possono essere restituiti. Ecco alcune linee guida da tenere a mente:

Gli articoli resi non devono essere stati utilizzati e devono essere nell’imballaggio originale.

Non è possibile restituire body, biancheria intima, gioielli, articoli di bellezza, allestimenti per eventi, forniture fai da te, prodotti per animali, cosmetici e accessori (tranne sciarpe, borse e coperte sirena) per motivi igienici. Lo stesso vale per i costumi da bagno il cui sigillo di igiene è rotto.

Gli articoli considerati regali o non restituibili non possono essere restituiti.

Come Fare il Reso su Shein

Ora che hai compreso le linee guida fondamentali, vediamo come fare il reso su Shein:

Apri il tuo browser e digita “shein.com” nella barra di ricerca in alto, quindi premi “Invio” sulla tastiera. Passa il cursore sull’icona con l’omino in alto a sinistra e fai clic su “Accedi”. Inserisci il tuo indirizzo email e la password che hai scelto durante la registrazione, quindi premi “Accedi”. Vai alla sezione “I miei ordini”. Clicca su “Rendere articolo”. Seleziona gli articoli che desideri restituire. Scegli una delle ragioni indicate per il reso. Seleziona il metodo di rimborso che preferisci. Vai nuovamente a “I Miei Ordini” e fai clic su “Dettagli di Ordine”. Apri la sezione “Registro di Resi & Rimborsi” che troverai in alto a destra. Fai clic su “Visualizzare” per scaricare l’etichetta di reso necessaria per l’invio del prodotto che hai acquistato. Stampa l’etichetta e attaccala al pacco che userai per l’invio a Shein. Consegna il pacco presso un ufficio delle Poste Italiane.

Una volta completati questi passaggi, avrai restituito con successo il prodotto a Shein. Ora, puoi attendere il rimborso che arriverà secondo il metodo che hai scelto.

Fare un reso su Shein è un processo semplice che ti consente di acquistare con fiducia. Ora puoi fare shopping su Shein con la tranquillità di sapere che hai una procedura chiara per restituire gli articoli in caso di necessità. Buono shopping!

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it