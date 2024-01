Successione 2024: quante tasse si pagano? I beni esclusi (aggiornamento 9 GENNAIO)

Condividi su

Successione 2024: a quanto ammontano le imposte? Quando scattano le agevolazioni? Successione 2024: di cosa si parla esattamente quando ci si riferisce alla tassa di successione? A quanto ammontano le imposte per chi riceve un’eredità? Entro quali limiti è possibile ottenere delle agevolazioni e pagare meno? Una panoramica delle informazioni più importanti sull’argomento.

Successione 2024: Quante tasse si pagano?

Successione 2024: la tassa di successione, in breve, è una quota di imposte applicata al patrimonio che si riceve in eredità (ma di fatto anche a quello che si riceve a seguito di una donazione). Il suo ammontare è variabile: in pratica, cambia a seconda della tipologia di beni ereditati nonché del grado di parentela in essere tra gli eredi e l’autore del lascito. Sono previsti anche dei limiti riguardanti il valore del patrimonio al di sotto dei quali sono previste delle agevolazioni o, addirittura, l’esonero.

Scendendo più nel dettaglio, l’imposta di successione è dovuta per qualsiasi tipo di immobile anche se in misura, come si diceva, variabile a seconda dei casi. Per esempio, se coniuge, figli, genitori e nipoti ricevono in eredità dal defunto una casa si pagherà una percentuale del 4% sul valore dell’immobile eccedente il milione di euro (sulla parte eccedente il milione e mezzo di euro in caso di erede disabile), invece, fratelli e sorelle pagano il 6%. Man a mano che il legame di parentela diventa meno stretto aumenta la percentuale di trattenuta (al massimo 8%).

I beni esclusi dall’applicazione dell’imposta

Successione 2024: la tassa di successione si applica anche a beni mobili come automobili e gioielli, opere d’arte e prodotti di investimento, quote societarie e denaro depositato su conto corrente (in caso di conto cointestato, solo la parte dell’intestatario autore del lascito viene tassata). Diametralmente non sono sottoposti ad applicazione dell’imposta il premio delle polizze vita e i titoli di stato (che però vengono tassati in caso di donazione).

