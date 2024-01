Condividi su

NoiPa, figli a carico: comunicazione da fare entro domani 18 gennaio

Il servizio “Gestione familiari a carico e detrazioni” su NoiPA rappresenta un fondamentale strumento per i contribuenti italiani. Questo self-service, integrato nell’area personale del portale, offre la possibilità di comunicare i dati anagrafici dei figli di età inferiore ai 21 anni, rientranti nella fascia per la quale è necessario richiedere l’Assegno Unico presso l’Inps, secondo il d.lgs. 230/2021. I dati trasmessi vengono automaticamente inclusi nella dichiarazione precompilata (Mod. 730), agevolando il riconoscimento di detrazioni e deduzioni relative a oneri, spese e rimborsi per questa categoria di familiari a carico.

È cruciale inviare le richieste entro il 18 gennaio 2024 per garantire l’accuratezza della dichiarazione precompilata 2024 (redditi 2023). Si sottolinea che eventuali modifiche comporteranno il reinserimento dei dati di tutti i figli e/o familiari precedentemente inseriti. Per ulteriori dettagli sulla procedura, consultare il Manuale d’uso nell’area Privata del self-service su NoiPA. Le detrazioni IRPEF riconosciute per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni e altri familiari rimangono invariate all’interno del self-service.

La nota di NoiPa su figli a carico

Riportiamo, di seguito, la nota integrale di NoiPa:

Il self service “Gestione familiari a carico e detrazioni”, disponibile nell’area personale del portale NoiPA, consente di comunicare anche i dati anagrafici dei figli a carico di età inferiore ai 21 anni (per i quali, si ricorda, occorre richiedere ad Inps l’Assegno Unico di cui al d.lgs. 230/2021), che saranno trasmessi all’Agenzia delle Entrate e automaticamente riportati nella dichiarazione precompilata (Mod. 730) ai fini del riconoscimento delle agevolazioni (detrazioni o deduzioni) per oneri, spese e rimborsi spettanti per tale tipologia di familiari a carico, nonché per il corretto calcolo delle addizionali regionali.

Al fine del calcolo corretto della dichiarazione precompilata 2024 (redditi 2023), la richiesta deve essere inviata tramite il self-service, entro il 18 gennaio 2024.

Si rammenta che qualsiasi modifica dei dati indicati sul self-service comporta il reinserimento dei dati di tutti i figli e/o familiari inseriti in precedenza.

Per maggiori dettagli su come compilare la richiesta tramite il portale NoiPA, si rinvia al Manuale d’uso presente nell’area Privata, all’interno del self-service.

Relativamente alle detrazioni IRPEF riconosciute dal sostituto d’imposta (art.12 – DPR n. 917 del 22 dicembre 1986), nulla cambia all’interno del self-service e sono applicabili esclusivamente per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni e per gli altri familiari a carico.

