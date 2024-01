Condividi su

Ultime notizie Isee basso 2024: quali agevolazioni spettano? Requisiti e importi (aggiornamento 18 Gennaio)

Isee basso 2024: le agevolazioni per le famiglie entro i 25mila euro. Isee basso 2024: quali agevolazioni spettano ai nuclei familiari che hanno un indicatore della situazione economica tra i 15mila e i 25mila euro? Sono numerosi i bonus disponibili anche quest’anno per questa fascia reddituale e patrimoniale. Un elenco veloce sui requisiti e gli importi.

Isee basso 2024: quali agevolazioni spettano?

Isee basso 2024: anche quest’anno numerosi i bonus dedicati ai nuclei familiari che hanno un Isee compreso tra i 15mila e i 25mila euro. Un valore ritenuto generalmente “medio” ma che, pur non permettendo di ricevere l’Assegno di inclusione, consente di accedere a numerose altre forme di sostegno economico.

Per esempio, quelle che riguardano l’istruzione: l’esonero dal versamento della tassa di iscrizione al quarto e quinto anno di scuola superiore per gli studenti appartenenti a un nucleo familiare con Isee entro i 20mila euro; sempre entro i 20mila euro poi si è in no tax area per quanto riguarda le tasse universitarie (si paga il 20% entro i 22mila, il 50% entro i 24mila e il 70% entro i 26mila). Da quest’anno anche il Bonus 18app sarà erogato in base all’Isee: i 500 euro solo ai neo-maggiorenni appartenenti a un nucleo con Isee entro i 35mila euro.

Isee basso 2024: altro esempio, il bonus sociale che si applica in automatico alle bollette di luce e gas: per i primi 3 mesi del 2024 spetterà entro i 30mila euro se si hanno almeno 4 figli a carico (successivamente entro i 20mila euro di Isee per le famiglie numerose).

Anche quest’anno, i nuclei familiari con figli minori che hanno un Isee superiore a 15mila euro avranno diritto a percepire l’Assegno unico (se non si superano i 17mila, l’importo dovrebbe aggirarsi intorno ai 200 euro per ciascun figlio). Infine, per le famiglie con figli di età inferiore ai 3 anni e un Isee entro i 25mila euro resta disponibile anche quest’anno il Bonus nido: in tale fascia si attesta a quota 272,73 euro per 11 mensilità, cifra che può arrivare a 327,27 euro per 11 mensilità per i figli successivi al primo.

