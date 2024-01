Perché amiamo gli abiti firmati? Ce lo spiega la psicologia

Condividi su

Gli indumenti che siamo soliti utilizzare sono in grado di migliorare il nostro umore; più in generale, influenzano il modo in cui percepiamo noi stessi e gli altri. Non si tratta solo di un fatto estetico, in quando la decisione di sfoggiare delle etichette o dei loghi che mettono in evidenza il marchio di capi e accessori è in grado di svelare parecchio a proposito di una persona. Non bisogna avere dei pregiudizi nei confronti di coloro che vestono con abiti firmati dalla testa ai piedi; anzi, in molti casi si tratta di persone decisamente amorevoli e di cui ci si può fidare in piena sicurezza.

L’appartenenza a uno status sociale

Attraverso gli abiti firmati, si sta dichiarando di appartenere a un determinato status sociale: si parla di un luxury brand, che se è conosciuto a livello internazionale porta con sé un’associazione mentale automatica con il denaro. Una maglietta, delle calzature o una borsa di lusso ovviamente costano, e non poco. Ecco perché anche nella mente altrui chi indossa vestiti firmati viene classificato come una persona che si può permettere più di un lusso, e di conseguenza può vantare uno status sociale elevato. Le persone che si focalizzano sul desiderio di indossare degli abiti firmati, in maniera in molti casi non consapevole, intendono comunicare la propria appartenenza a una specifica classe sociale, ovviamente benestante.

Autostima e fiducia in sé

Indossare degli abiti firmati è garanzia di fiducia e fa sentire più sicuri di sé. I soldi non possono essere associati al valore individuale di una persona, questo è ovvio; ma il denaro in molti casi è comunque indice di successo professionale, e dunque favorisce una realizzazione personale ottimale, almeno a livello lavorativo. Di conseguenza, se ci si veste con abiti luxury si è portati a sentirsi meglio, e dunque più orgogliosi di sé stessi. Si tratta di un pensiero molto comune e che in un certo senso scatta in automatico, anche se non sempre ci si rende conto del fatto che ciò avviene. Come dire: ci caschiamo più o meno tutti, in maniera quasi involontaria.

Sentirsi importanti

È inevitabile che, nel momento in cui si indossano degli accessori e degli abiti firmati, si è portati a sentirsi più importanti. Il modo in cui tutti ci vestiamo è strettamente correlato alla nostra immagine, e al tempo stesso all’immagine di sé che si ha intenzione di comunicare agli altri. Insomma, vestirsi con marchi importanti porta a sentirsi importanti, e dunque conferma una certa immagine sia dal punto di vista professionale che sul piano personale. Gli abiti firmati fanno sentire meglio: si ha l’impressione di essere accettati più facilmente dagli altri in tutte le occasioni in cui si indossano degli indumenti di valore. Nessuno creda di essere escluso da tali dinamiche: ognuno di noi ne fa parte, in modo più o meno consapevole, poiché si tratta di un vero e proprio riconoscimento sociale.

