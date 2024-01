La Promessa anticipazioni oggi: Jimena diventa molto pericolosa!

Condividi su

La Promessa anticipazioni puntata di oggi 19 gennaio: Jimena diventa molto pericolosa!

Le trame avvincenti de La Promessa continuano a tenere il pubblico con il fiato sospeso, con l’episodio del 19 gennaio 2024 che promette nuovi colpi di scena. Jimena, sempre più pericolosa e determinata, si prepara a mettere Manuel alle strette, ricorrendo a ricatti e minacce. Scopriamo insieme cosa riserva questa puntata ricca di emozioni e intrighi.

Anticipazioni La Promessa oggi 19 gennaio: Jimena vuole vendicarsi di Manuel

Nell’episodio in onda il 19 gennaio, Manuel si troverà in una situazione spiacevole a causa di Jimena. Le Anticipazioni rivelano che il marchese rifiuterà di accompagnare sua moglie a Lujan, scatenando la furia di Jimena. La ragazza, decisa a vendicarsi, userà un oscuro segreto contro di lui, costringendolo a cambiare atteggiamento nei suoi confronti per evitare uno scandalo che potrebbe rovinare la sua reputazione.

Jimena Ricatta Manuel

Jimena, sempre più determinata e gelosa, scopre una lettera d’amore scritta da Manuel a Jana. Nonostante la cameriera riesca a nascondere la sua vera identità, Jimena decide di vendicarsi pubblicamente. La marchesina, astuta nel suo piano, tiene nascosto il mittente della lettera, acquisendo così un potere ancora maggiore su Manuel. La gelosia sfocia nel ricatto, con Jimena che impone al marito di promettere miglioramenti al loro matrimonio, minacciando di rivelare il suo presunto tradimento alla famiglia.

La Promessa Anticipazioni puntata di oggi: Manuel in una rete di menzogne

Jimena, accecata dalla gelosia, costringe Manuel a fare una promessa cruciale: non tradirla più e migliorare il loro matrimonio. Manuel, consapevole di essere intrappolato in una rete di menzogne, conferma che la lettera era indirizzata a Blanca, cercando di proteggere Jana dalla furia della moglie. Tuttavia, le bugie sembrano non essere sufficienti a placare la furia di Jimena.

Jimena, una minaccia costante

La situazione si complica ulteriormente quando Manuel rifiuta di accompagnare Jimena a Lujan. Jimena, decisa a mantenere il controllo su di lui, lo ricatta, minacciando di rivelare la verità sulla lettera e i suoi tradimenti alla famiglia. Il marchese, consapevole delle conseguenze, si trova costretto a tornare sui suoi passi per evitare scandali che potrebbero aggravare ulteriormente la situazione già complicata della sua famiglia.

L’episodio del 19 gennaio de La Promessa si preannuncia carico di tensione, ricatti e decisioni che cambieranno il destino dei suoi personaggi principali. Il pubblico non può che restare affezionato a questa soap opera avvincente, desideroso di scoprire come si evolveranno gli intrighi e come Manuel affronterà le minacce di Jimena. Non perdete l’appuntamento per seguire le vicende di questa storia avvincente e coinvolgente.

