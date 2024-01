Condividi su

Uomini e Donne: Cristian e Valentina parlano del loro amore dopo la scelta definitiva! La sorpresa di Forti

L’amore è un viaggio inaspettato che può sbocciare nei luoghi più sorprendenti, come dimostra la nuova coppia nata a Uomini e Donne. Nel recente episodio, Cristian Forti ha concluso il suo trono scegliendo Valentina Pesaresi come sua compagna. Subito dopo la decisione, la coppia è stata intervistata da Witty TV, svelando le loro prime emozioni e i dettagli del loro inizio.

Uomini e Donne anticipazioni: Alessio e Claudia spiazzano il pubblico lasciando il programma! l’incredibile gesto simbolico

Uomini e Donne: sboccia l’amore tra Cristian e Valentina

Il trono di Cristian Forti si è concluso con una scelta che ha sorpreso tutti, compresi i diretti interessati. Valentina Pesaresi, la fortunata prescelta, ha condiviso le sue prime reazioni: “All’inizio non avevo capito assolutamente nulla. È stato tutto inaspettato nel momento in cui ho ricevuto il pacco, sono andata nel pallone. Poi mi hanno portato nel casale e nel momento in cui ho visto i momenti più belli ero impietrita…“

La sorpresa di Cristian

Cristian Forti ha confermato che la sorpresa era parte integrante del suo piano: “Doveva essere proprio una sorpresa che non si aspettava.” Ha poi condiviso cosa lo ha attratto di più in Valentina: “Le dimostrazioni che mi ha dato lei dall’inizio sono state tante, sempre costanti ed è sempre rimasta. Ha sempre visto il buono in me. Il suo modo di fare, il suo carattere, l’essere razionale e più maturo.“

Uomini e Donne: Valentina rivela la bellezza di Cristian

Valentina a sua volta ha rivelato cosa l’ha colpita del giovane romano: “La cosa che mi piace di più di lui è la sua spontaneità, il suo essere buono e sincero, ed è una cosa che cerco e che non ho avuto tanto prima. Io prometto che sarò sempre me stessa. Nel senso che a volte quando dai tanto a una persona hai paura di non ricevere, mi prometto e spero sia reciproco, ma in generale è importante dare quello che senti.“

La nuova coppia di Uomini e Donne inizia il loro percorso con sincerità, spontaneità e promesse di autenticità reciproca. Sarà interessante seguire il loro cammino e vedere come si svilupperà questa storia d’amore che ha catturato l’attenzione di tutti gli spettatori. Lasciamoci coinvolgere dalle emozioni di Cristian e Valentina mentre iniziano questa affascinante avventura insieme.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it