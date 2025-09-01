Condividi su

Regionali Toscana 2025: quando si vota? Candidati in corsa

Regionali Toscana 2025: terza tappa del tour di tornate autunnali, dopo quella in Marche e Valle D’Aosta e quella in Calabria. Seguiranno le elezioni in Puglia, Veneto e Campania (non prima di novembre a quanto pare). Quando si vota? chi sono i candidati in corsa? Una vittoria annunciata per il centrosinistra? Una panoramica veloce delle informazioni fondamentali sul tema.

Regionali Toscana 2025: quando si vota?

Regionali Toscana 2025: Quando si vota? Le elezioni regionali in Toscana si terranno domenica 12 ottobre, dalle 7 alle 23, e lunedì 13 ottobre 2025, dalle 7 alle 15. La regione è da considerare una delle ultime “roccaforti” del centrosinistra. Infatti, il centrodestra non è mai riuscito a conquistarla. Inoltre, il Governatore della Toscana in cerca di un secondo mandato di solito ottiene agevolmente una riconferma.

Chi sono i candidati in corsa?

Regionali Toscana 2025: Tutto lascia pensare che il nuovo Governatore verrà scelto al termine del più classico dei duelli della politica italiana, cioè quello tra un candidato di centrosinistra e uno di centrodestra:

Eugenio Giani : Presidente uscente del Pd (in carica dal 2020). Sarà sostenuto da una vasta coalizione di centrosinistra che include Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, Italia Viva e +Europa (un “campo largo” di cui però sembra non farà parte Azione di Calenda).

: Presidente uscente del Pd (in carica dal 2020). Sarà sostenuto da una vasta coalizione di centrosinistra che include Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, Italia Viva e +Europa (un “campo largo” di cui però sembra non farà parte Azione di Calenda). Alessandro Tomasi: Sindaco di Pistoia eletto nel 2022 in quota centrodestra. Il candidato risulta per lo più espressione di Fratelli d’Italia e Lega, ha incassato anche il sostegno di Forza Italia ma gli azzurri avrebbero preferito scegliere lo sfidante di Giani attraverso delle primarie.