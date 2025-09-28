Condividi su

Bonus 100 euro libri: erogata quando? Requisiti Carta Cultura

Bonus 100 euro libri: cos’è la Carta della Cultura? A chi spetta? Come si richiede? Quando verrà erogata? Cosa permette di acquistare? Una panoramica completa su requisiti, modalità di domanda, importi e forme di utilizzo.

Bonus 100 euro libri: cos’è la Carta Cultura? A chi spetta?

Bonus 100 euro libri: cos’è la Carta Cultura? In breve, si tratta di una card digitale che si può utilizzare per acquistare libri – sia cartacei sia dematerializzati – dotati di codice Isbn e venduti da un rivenditore autorizzato. Il beneficio dal valore di 100 euro è destinato ai nuclei familiari a basso Isee (deve essere inferiore a 15mila euro annui) residenti in Italia (anche se di origine straniera). Il Bonus 100 euro libri è erogato in riferimento alle annualità che vanno dal 2020 al 2024.

La domanda (una soltanto per nucleo) andrà inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso l’App IO: è possibile cercare “Carta della Cultura” nell’apposita barra, in ogni caso il servizio si trova nella sezione “Portafoglio”. La richiesta deve essere presentata per ciascun anno di validità del beneficio (e in cui si rispettano i requisiti richiesti naturalmente: sarà necessario caricare la documentazione riguardante il valore Isee). Nella sezione dell’App IO dedicata alla Carta Cultura si troverà anche l’elenco di catene librarie e negozi online presso cui è possibile usare il beneficio.

Quando si può fare domanda? Quando viene erogato?

Bonus 100 euro libri: a partire da quando si potrà fare domanda? La richiesta nelle modalità di cui si scriveva prima potrà essere inoltrata a partire dall’1 ottobre 2025. L’effettiva erogazione della Carta Cultura avverrà dopo pochi giorni: tempo di effettuare le verifiche sui dati comunicati (Isee e residenza). A partire dal momento in cui si avrà a disposizione la card si avranno 12 mesi di tempo per sfruttare il beneficio.