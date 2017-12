Saldi invernali 2018 al via: ecco le date per regione e città

Al via i saldi invernali 2018. La prossima settimana, gli attesissimi sconti post natalizi arriveranno, in giornate diverse, in tutte le regioni italiane.

I primi saranno in Basilicata, dove inizieranno già martedì 2 gennaio. Alla regione lucana, seguirà la Valle d’Aosta (mercoledì 3 gennaio). In tutte le altre regioni, invece, la prima giornata di sconti sarà venerdì 5 gennaio. Solo in Sicilia si dovrà aspettare il giorno dell’Epifania, sabato 6 gennaio.

Le date della fine dei saldi, invece, sono molto diverse da regione a regione. Si va dal 16 febbraio del Trentino-Alto Adige al 2 aprile della Campania. Sono comunque assicurati praticamente lungo tutto lo stivale fino a fine febbraio/inizio marzo.

Di seguito l’elenco completo di inizio e fine saldi regione per regione.

Abruzzo: 5 gennaio – 5 marzo

Basilicata: 2 gennaio – 1 marzo

Calabria: 5 gennaio – 28 febbraio

Poi Campania: 5 gennaio – 2 aprile

Emilia-Romagna: 5 gennaio – 5 marzo

Friuli Venezia Giulia: 5 gennaio – 31 marzo

Lazio: 5 gennaio – 28 febbraio

Liguria: 5 gennaio – 18 febbraio

Lombardia: 5 gennaio – 5 marzo

Marche: 5 gennaio – 1 marzo

Molise: 5 gennaio – 5 marzo

Piemonte: 5 gennaio – 28 febbraio

Inoltre in Puglia: 5 gennaio – 28 febbraio

Sardegna: 5 gennaio – 5 marzo

Sicilia: 6 gennaio – 15 marzo

Toscana: 5 gennaio – 5 marzo

Umbria: 5 gennaio – 5 marzo

Valle d’Aosta: 3 gennaio – 31 marzo

Veneto: 5 gennaio – 31 marzo

Infine il Trentino-Alto Adige: 5 gennaio – 16 febbraio

Alcuni consigli per fare acquisti durante i saldi. La Federconsumatori ha pubblicato un decalogo mirato ad evitare raggiri e truffe. e per dare alcuni consigli utili per gli acquirenti.

Per accertarsi del ribasso sui prodotti verificare se, alla data di apertura dei saldi, il prezzo pieno coincide con quello indicato nelle etichette. Confrontare i prezzi tra negozio e negozio. Diffidare degli sconti eccessivi, superiori alla media del periodo. Verificare che i prodotti venduti a saldo siano di fine stagione e non delle stagioni passate. Poi controllare che il vecchio prezzo sia indicato espressamente, così come quello nuovo e il valore dello sconto in percentuale. Non esiste l’obbligo di far provare i capi: è a discrezione del negoziante. I commercianti che possiedono il Pos sono obbligati ad accettare il pagamento con carte di credito o bancomat. Conservare sempre lo scontrino come prova d’acquisto. Nel caso in cui venga ravvisata una truffa, l’acquirente deve presentare denuncia ai vigili urbani all’ufficio comunale per il commercio o ad una associazione dei consumatori. Infine stabilire un budget massimo per gli acquisti.

