Pensioni ultime notizie: elezioni e abolizione Fornero, Salvini ‘M5S tentenna, no alleanza’

Ancora le pensioni al centro del dibattito politico verso le elezioni di marzo. Il leader della Lega in un’intervista a ‘Repubblica’ è tornato a parlare di alleanze e programmi. Oramai è chiaro che uno dei punti più discussi nella prossima campagna elettorale sarà la legge Fornero. Salvini stesso da tempo si batte per l’abolizione, mentre le altre forze politiche sono più caute. Inoltre ieri Giuliano Cazzola ha nuovamente spiegato che il problema non è la riforma tuttora in vigore.

Pensioni ultime notizie: Fornero, cancellarla senza remore

Oramai è chiaro che l’obiettivo primario per il Carroccio è l’abolizione totale della Fornero. A questo proposito Salvini ha detto: ‘Io mi candido premier perché la prima cosa che faccio è cancellarla senza remore.’ Il problema resta convincere Berlusconi e la Meloni a sottoscrivere un accordo che vada nella stessa direzione.

Pensioni ultime notizie: nessuna alleanza col M5S

Secondo il segretario i 5 stelle dimostrano ‘troppa ambiguità da parte loro. Guardano a sinistra, tentennano su Ius soli e Fornero. Il nostro modello sarà il centrodestra di governo in Lombardia, Veneto e Liguria’, ha chiarito. Per quanto riguarda gli alleati invece ‘non ho sentito parole chiare’ ha detto riferendosi ancora una volta alle pensioni.

Pensioni ultime notizie: Cazzola non ci sta

Giuliano Cazzola ha spiegato come mai è opportuno mantenere la Riforma Fornero in vigore. L’economista afferma ‘ha già subito mutilazioni gravi; non dobbiamo dimenticare che le misure adottate nel 2017 hanno comportato un aggravio di spesa di 7 miliardi in un triennio. Mentre quelle della legge di bilancio per il 2018 aggiungeranno altri 2 miliardi in un decennio’. Inoltre c’è il rischio che con le nuove elezioni si arrivi a ulteriori ‘manomissioni’ del sistema.

