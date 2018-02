Il professor Cenerentolo: trama e cast del film, oggi Leonardo Pieraccioni compie gli anni

Sarà Il professor Cenerentolo, il film che andrà in onda questa sera su Rai 1. Proprio oggi Leonardo Pieraccioni compie 53 anni essendo nato il 17 febbraio 1965. La commedia sarà l’appuntamento principale della serata e inizierà alle 21.25. La pellicola è l’ultimo lavoro cinematografico di Leonardo Pieraccioni che è anche il protagonista. Andiamo a scoprire insieme il parere della critica, la trama e il cast.

Il professor Cenerentolo: cast e parere della critica

La critica è rimasta divisa nel giudizio di questa pellicola. MyMovies ha valutato come mediocre il film attribuendo un 2,66/5. Per IMDb è addirittura insufficienza, il suo voto è un 4,7/10. Meglio di tutti Comingsoon.it che da un 74/100 alla commedia. Oltre a Pieraccioni, attore, regista e autore di soggetto e sceneggiatura, abbiamo anche: Flavio Insinna, Laura Chiatti, Sergio Friscia, Massimo Ceccherini. Per la prima volta Pieraccioni dirige un film in una regione italiana che non sia la Toscana. Le riprese sono ambientate infatti nella località di Ventotene e in altri comuni del Lazio.

Il professor Cenerentolo: la trama del film

La commedia ruota attorno alla vita di Umberto Massaciuccoli. Laureato in ingegneria, egli dirige un’azienda, la quale però non sta portando i frutti sperati. La situazione economica del povero Umberto è disastrosa, decide quindi di rapinare un istituto di credito. Il colpo non va per niente bene, Umberto finisce in carcere in quel di Ventotene. Durante la sua permanenza in prigione ricopre il ruolo di bibliotecario in più diventa anche tutor della figlia del direttore la quale sta per laurearsi.

Il tempo da trascorrere in carcere è quasi finito per Umberto, al quale viene offerta la possibilità di lavorare fuori dalla prigione. Il giovane imprenditore ha la possibilità di partecipare ad attività culturali, durante uno di questi eventi conosce Morgana, una bella ragazza insegnante di ballo. Umberto nasconde la verità sul suo conto a Morgana, dicendole di essere un educatore e di lavorare in carcere, dal momento in cui tutti nel penitenziario si rivolgono a lui chiamandolo “professore”. Egli fa di tutto per vedere la bella Morgana ma quando lei scopre la verità decide di non vedere più Umberto.

Io e Marilyn: trama, cast e curiosità del film con Leonardo Pieraccioni

Il professor Cenerentolo: Umberto riconquista Morgana

L’amore per Morgana infonde in Umberto determinazione e coraggio, egli decide quindi di riconquistarla procurandosi una catenina d’oro che apparteneva alla ragazza. Morgana era molto affezionata all’oggetto il quale gli era stato sottratto dall’ex ragazzo per poi essere venduto ad un ricettatore. Attraverso il suo gesto Umberto riuscirà a riconquistare l’amore di Morgana.

Francesco Somma

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM