Tutte le strade portano a Roma: trama, cast e recensione del film in prima tv

Tutte le strade portano a Roma, è questo il titolo del film che andrà in onda questa sera. La rete ammiraglia di Mediaset infatti manderà in onda in prima serata su Canale 5 la pellicola diretta da Ella Lemhagen del 2015. Andiamo a vedere qual è la trama, il cast e cosa pensa la critica di questo film.

Tutte le strade portano a Roma: cast e parere della critica

Il film è del genere commedia ed ha una durata di circa 90 minuti. Il film è stato distribuito dal gruppo Medusa, non ha avuto un notevole successo, anzi sembra essere stato un completo flop. L’incasso lordo infatti si attesta intorno ai 524mila euro. La pellicola è stata stroncata anche dalla critica la quale, questa volta, sembra aver avuto un giudizio unanime. Mymovies snobba addirittura la pellicola e rinuncia completamente alla recensione. Sull’altro fronte, IMDb valuta la pellicola con un 4,8/10 mentre Comingsoon.it si ferma alla mediocrità 50/100. Nessuno si sarebbe aspettato comunque un simile risultato negativo dato comunque il cast che tutto sommato riesce a raggruppare attori importanti. Troviamo dunque nel cast: Sarah Jessica Parker, Rosie Day, Claudia Cardinale, Raoul Bova, Paz Vega.

Tutte le strade portano a Roma: la trama del film e le curiosità

Quello che viene raccontato nel film sono sostanzialmente due vicende. Due storie che culminano nella medesima avventura, il tema principale a cui ruota attorno la pellicola è l’amore. Maggie e Summer sono madre e figlia, entrambe americane, decidono un giorno di partire per l’Italia. Summer non sembra essere molto entusiasta del viaggio e vuole tornare in patria per raggiungere il suo fidanzato, il quale si trova in prigione. Nel frattempo le due raggiungono la cascina dello zio George in Toscana, qui conoscono Carmen e Luca, madre e figlio. Carmen cova lo stesso desiderio di Summer, vuole a tutti i costi raggiungere Roma per sposare Marcellino, uomo del quale è innamorato da circa 50 anni. Entrambe fuggiranno alla prima occasione per raggiungere assieme le loro destinazioni.

Il Cacciatore: trama stasera e anticipazioni terza puntata del 28 marzo

Tra le curiosità sul film abbiamo quella che riguarda il compositore e pianista Alfonso González Aguilar, maestro d’orchestra che riesce a mescolare musica classica e elettronica. L’auto con la quale fuggono Summer e Carmen a Roma è una Alfa Romeo Spider del 1967.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM