Debora Serracchiani nuovo segretario Pd? Le dichiarazioni

Debora Serracciani già presidente del Friuli Venezia Giulia è una esponente di punta del Partito Democratico. Dopo la sconfitta elettorale del Partito Democratico lo scorso 4 marzo ha immediatamente rassegnato le sue dimissioni dalla segreteria. Eletta deputata in occasione delle elezioni politiche sta contribuendo al dibattito politico interno al PD e pubblico sul ruolo del partito e sul futuro del Paese. Serracchiani è tra i potenziali candidati alla segreteria del Partito Democratico che potrebbero decidere di proporsi per il dopo Renzi.

Debora Serracchiani ‘PD deve ritornare alle sue origini’

Per Serracchiani il PD per ritrovare la bussola ‘deve ritornare alle sue origini’. Pone una necessità ancor prima delle eventuali primarie. ‘Bisogna riscrivere il nostro manifesto fondativo e tracciare l’orizzonte di un nuovo riformismo’. Sulla posizione e sui rapporti con le forze politiche uscite vincitrici alle elezioni come Lega e M5S Serracchiani ribadisce una distanza netta. ‘Abbiamo – ricorda Serracchiani – una idea profondamente diversa di come deve crescere e svilupparsi una società moderna’.

Accise sulla benzina, Salvini ‘le cancelleremo subito’

Debora Serracchiani e le primarie ‘Farò la mia parte’

Alla domanda diretta sulla partecipazione alle primarie Serracchiani risponde con chiarezza ‘quando ci saranno le primarie, e spero ci siano presto, non mi sottrarrò e farò la mia parte’. Fa capire di voler provare a recitare un ruolo di primo piano. Infatti conclude dicenso ‘non immagino una candidatura solitaria o di testimonianza ma, se ci saranno le condizioni, un’aggregazione di persone che si riconoscano nel mio modo di intendere la missione del Pd‘. Si dice inoltre ‘sicura che ci sia davvero molto lavoro da fare e sarebbe miope sottrarsi alle responsabilità che ciascuno di noi potrebbe rivestire’. La volontà di Debora Serracchiani è di ‘lavorare affinché questo paese abbia un grande e moderno partito riformista che sia senza esitazioni e visibilmente dalla parte dei più deboli’.

