Sondaggi politici SWG: quali battaglie ha perso la sinistra?

A quasi un mese e mezzo di distanza dall’election day, continua a tenere banco il toto-premier. Un rebus che sembra ancora lontano dal risolversi. Il veto reciproco posto da M5S e Forza Italia perpetra lo stallo istituzionale, nonostante la crescente sintonia tra Di Maio e Salvini che ha convinto sempre più italiani della fattibilità di un’alleanza di governo populista.

Mentre i vincitori della competizione elettorale dialogano, gli sconfitti si rifugiano all’opposizione. È il caso del Partito Democratico, la forza politica realmente perdente della tornata del 4 marzo.

SWG prova a comprendere quali siano le ragioni della sconfitta, attraverso le grandi battaglie (tipiche o meno, della sinistra). I risultati vengono mostrati sia sul totale, sia per segmento elettorale (in particolare: elettori “dem”, pentastellati e indecisi).

Sondaggi politici SWG: il lavoro, il grande spauracchio della sinistra

SWG chiede ai suoi intervistati quali siano state le battaglie perse dalla sinistra negli ultimi 10 anni. In cima alla classifica troviamo il tema per eccellenza della sinistra: il lavoro. Una sconfitta per il 61% del campione. Percentuale che arriva a toccare addirittura il 75% tra gli elettori pentastellati. Anche per un elettore “dem” su due, è stata una battaglia persa.

Segue, in seconda posizione, l’immigrazione. Un tema, questo, sicuramente molto più recente e “caldo”, che ha inciso notevolmente negli ultimi 2-3 anni, grazie anche alla potente narrativa creata dalla Lega. Per il 56% del campione, la sinistra ha perso la sfida dell’immigrazione. In questo caso, i più critici sono gli elettori di centrodestra: infatti, tutti e tre i segmenti segnalati (PD, M5S, indecisi) presentano una percentuale inferiore alla media del campione.

Chiude il podio delle battaglie perse, la lotta alla povertà: per il 43% del campione, la sinistra non ha fatto abbastanza. Qui, è l’elettorato del Movimento 5 Stelle a tirare fortemente verso l’alto. Per il 56% dei pentastellati, la sinistra ha fallito.

Sondaggi politici SWG: meno rilevanti l’anti elitarismo e la partecipazione

Tra le battaglie che hanno visto, se non la vittoria, almeno una “non sconfitta”, troviamo la battaglia contro l’elitarismo e la partecipazione democratica. Per meno di un intervistato su cinque (precisamente il 17%), questi temi hanno rappresentato una sconfitta per la sinistra. Appena 1 indeciso su 10 crede che la sinistra abbia perso la battaglia per fomentare la partecipazione.

Nota metodologica in immagine

