Diretta Juventus-Napoli: streaming, highlights e risultato finale (0-1)

PREMI F5 O RICARICA LA PAGINA PER AGGIORNARE LA DIRETTA

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Diretta Juventus-Napoli: il commento finale

L’imperioso stacco di testa di Koulibaly permette a tutta Napoli di continuare a sognare, ancor da più vicino, lo scudetto.

Grande festa azzurra allo Stadium, vittoria meritata per gli azzurri.

Man of the match Koulibaly.

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che ci hanno seguito questa sera, a cui va un forte saluto!

Diretta Juventus-Napoli: la cronaca del secondo tempo

94′ FULL TIME A TORINO! JUVENTUS-NAPOLI FINISCE 0-1, DECIDE KOULIBALY

93′ Pochi istanti al fischio finale

92′ Vantaggio comunque meritato del Napoli, ora a solo un punto di distanza dalla testa della classifica

90′ Angolo di Callejon e stacco imperioso del centrale senegalese che insacca. E’ 0-1. CI SARANNO 3 MINUTI DI RECUPERO

90′ GOOOOOOOOOOOL DI KOULIBALY

89′ INSIGNE! Tiro-cross a giro dalla sinistra, Buffon mette in angolo

88′ Le due formazioni sembrano aver ormai definitivamente abbandonato ogni accorgimento tattico

87′ Juve all’attacco in questo finale

86′ Ultimissimi minuti di match, tra poco conosceremo l’entità del recupero

83′ ZIELINSKI! Gran tiro dalla distanza del centrocampista polacco, Buffon c’è e respinge lateralmente con i pugni

83′ Punizione crossata dalla distanza di Pjanic che non viene però toccata da nessuno e finisce sul fondo alla sinistra di Reina

82′ Tanti falli in questa fase di gioco

81′ Tiraccio di Milik dalla distanza, palla in curva

80′ TERZO CAMBIO PARTENOPEO: ROG SUBENTRA AD ALLAN

76′ Nell’azione precedente Callejon era in posizione regolare. In ogni caso Buffon aveva parato la sua conclusione

75′ Ultimo quarto d’ora appena cominciato ed in campo si allargano gli spazi a causa della stanchezza degli interpreti di entrambe le squadre

73′ Buffon salva su un gran destro al volo di Callejon ma l’attaccante spagnolo era stato colto in presunta posizione di fuorigioco

71′ ULTIMO CAMBIO BIANCONERO: MANDZUKIC PRENDE IL POSTO DI DOUGLAS COSTA

68′ Insigne! Solito tiro a giro di Insigne, nessun problema per Buffon

68′ Ennesima sostituzione stagionale per il centrocampista slovacco che ha giocato poche volte tutta la partita

67′ SECONDO CAMBIO NAPOLI: ZIELINSKI SOSTITUISCE HAMSIK

65′ Latitano le occasioni in questo secondo tempo, le due squadre sembrano aver timore di scoprirsi troppo per non rischiare di lasciare troppo scoperto il fianco alle ripartenze avversarie

61′ L’ex alenatore dell’Empoli si affida dunque ai centimetri del centravanti polacco in questa mezzora finale. Milik è andato a segno due volte nelle ultime tre partitle

61′ PRIMO CAMBIO PER SARRI: FUORI MERTENS, DENTRO MILIK

57′ Grande percussione sulla sinistra di Douglas Costa il cui suggerimento dall’interno dell’area di rigore napoletana viene deviato dalla difesa partenopea e raccolto da Reina

55′ Callejon! Cross dalla sinistra col mancino di Hamsik per lo spagnolo che si smarca bene ma calcia davvero troppo alto al volo

54′ Buona offensiva juventina, ma Cuadrado spreca calciando addosso ad un difensore

52′ HAMSIK! Dialogo fra Jorginho ed Insigne, passaggio per Hamsik che spara un violento mancino sull’esterno della rete alla destra di Buffon, che sembrava però in traiettoria

50′ La Juventus sembra essere scesa un campo con un piglio decisamente migliore rispetto alla prima frazione di gioco

47′ Ad Allegri resta di fatto un solo cambio per tutto il resto del match. Ancora tutte e tre le sostituzioni invece a disposizione di Sarri

46′ SI RIPARTE! SECONDO CAMBIO JUVE: DENTRO CUADRADO, FUORI UNO SPENTO DYBALA

Diretta Juventus-Napoli: la cronaca del primo tempo

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sicuramente più Napoli che Juve in questi primi 45′ ma il muro difensivo bianconero regge e Buffon non è mai stato impegnato severamente.

Ricordiamo che i padroni di casa hanno perso Chiellini per infortunio dopo pochi minuti dal fischio d’inizio. Al suo posto è entrato Lichtsteiner con Howedes spostato al centro.

A risentirci per la ripresa!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

45+2′ SQUADRE NEGLI SPOGLIATOI: E’ 0-0 ALL’INTERVALLO

45′ SARANNO DUE I MINUTI DI RECUPERO

42′ Primo tempo in cui Insigne viene scambiato per un pungiball e messo a terra quasi ad ogni azione. La Juve sa quanto possa essere pericoloso concedergli spazi

41′ Fase di riorganizzazione dei bianconeri che però non trovano varchi per rendersi pericolosi

39′ Jorginho ha messo il numero 24 azzurro davanti a Buffon ma la posizione irregolare dell’attaccante di Frattamaggiore ha bloccato tutto

38′ ANNULLATO UN GOL AD INSIGNE PER FUORIGIOCO. GIUSTA DECISIONE

34′ Tanti passaggi sbagliati dalla Juve fino a questo momento

32′ Tiro frettoloso su Allan che finisce fuori dallo stadio

31′ Si accende una mischia fra i giocatori di Napoli e Juve a causa di un pallone restituito male da Khedira

30′ Trascorsa la prima mezzora con il Napoli sicuramente più propositivo ma non tanto pericoloso

28′ Dagli sviluppi della punizione ci prova Insigne ma la sua conclusione termina larga

28′ Ammonito Pjanic a causa di un intervento irruento ai danni di Mario Rui

26′ Cross rasoterra dalla sinistra di Hamsik, sbriglia Benatia in scivolata mettendo in fallo laterale

25′ HAMSIK! Bel suggerimento di Mario Rui per l’inserimento del capitano azzurro che fa partire un diagonale mancino che termina sul fondo

23′ Gran taglio di Insigne dalla trequarti, non ci arriva Mertens e la palla si spegne sul fondo

22′ Ancora Napoli! Cross di Mario Rui che diventa un tiro con Buffon costretto a volare e mettere fuori

22′ Prima metà di tempo passata, bella partita fin qui. Ritmi alti e già diverse buone occasioni per entrambe

20′ Mertens! Tiro a giro dal limite dell’area, blocca Buffon

18′ Higuain! Tiro di controbalzo del Pipita dall’angolo con la palla deviata in corner

17′ PALO DELLA JUVE! Pjanic tira la punizione da posizione angolata, la deviazione della barriera spiazza Reina ma il palo esterno salva il Napoli

16′ Punizione dal limite per la Juventus. Albiol stende Higuain e si becca il giallo

14′ Howedes! Il difensore tedesco sovrasta Mario Rui su azione d’angolo ma spedisce alto di testa

13′ La Juventus prova ora ad organizzare il gioco a proprio favore, il Napoli pressa parecchio

12′ Non ce la fa Chiellini: dentro Lichtsteiner, Howedes scala così al centro della difesa

11′ Mario Rui! Punizione alta per il terzino

10′ Anche Asamoah finisce sul taccuino dei cattivi per un fallo precedente su Callejon

10′ Ammonito Benatia per aver steso Mertens che si era reso pericoloso offensivamente

9′ Al riscaldamento si aggiunge anche Lichtsteiner

8′ In difficoltà il difensore bianconero, cure mediche in corso

7′ Sembra avere problemi fisici Chiellini: si stanno scaldando Barzagli e Rugani

6′ In questi primi minuti è il Napoli a prendere in mano il pallino del gioco

4′ Atmosfera da grandi occasioni allo Stadium. Stadio pieno e presenti anche circa 1000 sostenitori partenopei

2′ Insigne! Cross di Hamsik dalla sinistra, l’attaccante napoletano impatta con la palla ma lo fa male e manda larghissimo

1′ PARTITI! E’ cominciata Juventus-Napoli

Diretta Juventus-Napoli: le formazioni

JUVENTUS (4-3-3) Buffon; Howedes, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Dybala

All: Allegri

NAPOLI (4-3-3) Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne

All: Sarri

Leggi anche: Diretta Siviglia-Barcellona: streaming, highlights e risultato finale (0-5)

Diretta Juventus-Napoli: il prepartita

Gentili lettori buonasera e benvenuti alla diretta streaming LIVE del big match della 34a giornata di Serie A che vedrà opposte all’ “Allianz Stadium” di Torino la capolista Juventus e la diretta inseguitrice Napoli.

Questa partita potrebbe decidere la stagione di entrambe le compagini, divise ad oggi in classifica da 4 punti.

La Juventus parte favorita giocando in casa ed avendo due risultati su tre a disposizione; infatti anche il pareggio permetterebbe ai bianconeri di poter provare quantomeno ad amministrare il proprio vantaggio sui partenopei, anche se le prossime due sfide dei campioni uscenti sono le trasferte di Milano contro l’Inter sabato prossimo e l’incrocio con la Roma che si giocherà nella Capitale fra due weekend.

Il Napoli è tornato in corsa grazie alla vittoria sull’Udinese nello scorso turno infrasettimanale di mercoledì, quando per una buona parte di partita gli azzurri sono stati addirittura a ben nove lunghezze dalla Juve, stoppata successivamente a Crotone. I ragazzi di Sarri hanno bisogno di una vittoria per poter riaprire definitivamente il discorso scudetto, nonostante il calendario favorevole rispetto a quello dei suoi avversari di stasera.

Allegri apporta qualche novità nella formazione, schierando come terzini Howedes sulla destra ed Asamoah sulla sinistra: fuori dunque Alex Sandro. In attacco, dopo i dubbi delle scorse ore, ci sarà Dybala.

Sarri schiererà invece l’undici iniziale classico, con Mertens ad agire da centravanti: ancora panchina dunque per Milik.