Certificazione Unica 2018: istruzioni e come scaricare il pdf, circolare Inps.

Ultime notizie sulla Certificazione Unica 2018. La circolare Inps n. 67 del 23 aprile 2018 ha il compito di illustrare le modalità di rilascio della CU 2018, oltre all’informativa sugli ulteriori canali di accesso a disposizione degli utenti. Infatti, in qualità di sostituto d’imposta, l’Istituto previdenziale è tenuto a rilasciare la Certificazione Unica. Quest’ultima, si legge nella premessa, contiene i redditi di lavoro dipendente (e assimilati) e di pensione; oltre ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi di natura diversa.

Certificazione Unica 2018: come scaricare il pdf

Una voce della nuova circolare Inps è dedicata alla fornitura telematica della CU 2018. In questo capitolo si legge che si può procedere al download del pdf della Certificazione Unica accedendo al sito dell’Inps. Come? Tramite apposito PIN, anche ordinario. Bisognerà entrare nel portale, quindi recarsi su Prestazioni e Servizi e selezionare Tutti i Servizi. A questo punto bisognerà cliccare su Certificazione Unica 2018 (Cittadino). E quindi procedere al download del pdf stampabile.

Un altro modo per accedere al servizio telematico è tramite credenziali SPID di 2° livello o superiore. La CU 2018 è visualizzabile anche tramite l’applicazione istituzionale Inps Servizi Mobile, scaricabile direttamente da Google Play e Apple Store.

Certificazione Unica 2018: modalità di accesso alternative

Il rilascio della Certificazione Unica 2018 è possibile anche per tutti quelli che non possono fruire pienamente dei servizi online. Vi sono infatti canali di accesso alternativi per acquisire la CU 2018. Nella circolare si informa che il servizio di rilascio della Certificazione Unica viene erogato presso almeno uno sportello di tutte le Strutture territoriali dell’Inps. Sempre presso le stesse Strutture, è possibile recarsi alle postazioni informatiche e, muniti di apposito Pin, accedere al servizio online e stampare la CU.

La CU potrà essere inviata anche tramite PEC. Ma per questa modalità bisognerà fare richiesta all’indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it. Ovviamente si potrà procedere all’acquisizione della CU anche tramite patronato, Caf e professionisti abilitati. Altri canali di accesso corrispondono ai Comuni e alle pubbliche amministrazioni “che abbiano sottoscritto un protocollo con l’Istituto per l’attivazione di un punto cliente di servizio”.

All’appello non mancano lo Sportello Mobile, per chi non può recarsi presso uno sportello fisico o non può fruire dei servizi telematici messi a disposizione; ma è prevista anche la consegna a domicilio della CU, previa apposita richiesta tramite Contact Center.

Certificazione Unica 2018: modalità di rilascio al soggetto non titolare

La CU 2018 può essere anche rilasciata a un soggetto differente dal titolare. La richiesta dovrà essere presentata da persona delegata (tramite apposito modulo); oppure dagli eredi del titolare in caso di decesso di quest’ultimo.

