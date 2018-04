Ci vediamo domani: cast e trama del film. Stasera in tv con Enrico Brignano

Ci vediamo domani è una commedia nera diretta da Andrea Zaccariello nel 2013 e vede come protagonisti Enrico Brignano e Burt Young, con la partecipazione di Franesca Inaudi.

Enrico Brignano, come da volere del regista, per la prima volta si cimenta in un ruolo non solo comico, che nasconde il retrogusto amaro dei quotidiani problemi della vita. Grande opportunità per l’attore, non solo per dimostrare di avere anche un lato serio, ma anche per far fuoriuscire tutto il suo talento nella recitazione.

Ci vediamo domani: trama del film

La storia prende inizio da una successione di eventi drammatici, vissuti dal protagonista, Marcello. L’uomo si ritrova d’un tratto con un matrimonio sull’orlo del baratro, un licenziamento alle spalle e una serie di debiti nati da investimenti sbagliati.

Stanco della situazione venutasi a creare, Marcello dovrà cercare una soluzione per dare una svolta alla sua vita e per riconquistare la fiducia di Melania, sua figlia.

Il colpo di fortuna arriva quando l’uomo viene a conoscenza di un paesino pugliese abitato esclusivamente da anziani ultra ottantenni. Marcello stipula un’ipoteca sulla casa di sua nonna per aprire un’agenzia di pompe funebri.

Il protagonista, convinto che agli abitanti del paesino di montagna resti poco da vivere, spera di arricchirsi grazie ai loro decessi.

La beffa giunge quando, mese dopo mese, stagione dopo stagione, nessun anziano mostra segni di cedimento; nel paese non si riscontrano nè malattie, nè decessi e tutti vivono in serenità, cercando di fare amicizia con Marcello. Il tempo, però è tiranno e la Banca comincia a chiedere che vengano restituiti i soldi dell’ipoteca. Quale sarà la soluzione?

