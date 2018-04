Sondaggi elettorali Swg: Lega 3 punti sopra l’intero centrosinistra

Centrosinistra sempre più giù, mentre Lega e Movimento 5 Stelle confermano il buon momento registrato alle urne. A ipotizzare tale scenario è l’ultimo dei sondaggi elettorali condotti da Swg.

Sondaggi elettorali Swg: centrosinistra e PD in calo, Lega sugli scudi

Il centrosinistra conferma il trend calante rispetto al già deludente risultato dello scorso 4 marzo. Se la settimana scorsa la coalizione era sotto il 22%, in questa nuova rilevazione il dato precipita al 20.6%, quasi 2 punti in meno rispetto alle elezioni. Prosegue soprattutto il calo del PD, che cede oltre un punto in 7 giorni e scende sotto al 18%.

A beneficiare dello stallo istituzionale è soprattutto la Lega. Che incamera altri 5 decimi e sale al 23.7%. Il Carroccio ormai vale oltre 3 punti più dell’intero centrosinistra che ruota attorno al PD. Ma nonostante la crescita della Lega, il centrodestra cala al 38%. A provocare il passo indietro è la performance di Forza Italia e Fratelli d’Italia, entrambi giù di mezzo punto. Se il partito della Meloni ora è sotto il 4%, ancor più rilevante è il dato del partito di Berlusconi, che scende nuovamente sotto la soglia psicologica del 10%.

Sondaggi elettorali Swg: M5S oltre il 34%, cresce l’astensionismo

Oltre alla Lega cresce anche l’altro vincitore delle ultime elezioni, ovvero il Movimento 5 Stelle. Che guadagna oltre un punto e sfonda quota 34%. A sinistra del PD risalgono sia Liberi e Uguali che Potere al Popolo, pur restando entrambi sotto la soglia del 3%. A salire di un punto rispetto al 4 marzo è però anche l’ipotetico tasso di astensionismo: ben 28 italiani su 100 sarebbero intenzionati a disertare le urne in caso di nuove elezioni.

(Nota informativa – vedasi in calce all’immagine)

