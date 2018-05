Sondaggi 7 maggio: ampio consenso su utilità e utilizzo app infomobilità

L’istituto demoscopico SWG prosegue nella sua indagine su mobilità e viabilità: un tema trattato ad ampio respiro, con una lunga serie di domande. Gli ultimi dati a disposizione di SWG mostrano un calo evidente dell’utilizzo dei trasporti pubblici. Le lunghe attese sono la prima causa di questo allontanamento dal servizio pubblico e, pertanto, si cercano altri mezzi per sopperire a tali deficienze. La bicicletta e, in generale, le due ruote, tornano in auge. Inoltre, spicca l’utilizzo sempre più frequente del car pooling e del car sharing.

In questo sondaggio, si parla delle nuove tecnologie e delle applicazioni di infomobilità (per esempio, le app sul traffico o dei trasporti pubblici).

Sondaggi 7 maggio: oltre 4 su 5 considerano utili applicazioni di infomobilità

C’è un ampio e generalizzato consenso attorno all’utilità delle applicazioni di infomobilità. L’83% del campione la pensa in questo modo. Le applicazioni per smartphone sono ormai una realtà diffusa, in particolare nelle grandi metropoli. Una città smart passa anche dalla capacità di trasmettere informazioni in tempo reale su mobilità e viabilità: due elementi chiave per la vivibilità in città di una certa dimensione. Come app di infomobilità, possiamo pensare alle applicazioni dei consorzi del trasporto pubblico, delle ferrovie ecc.

Sondaggi 7 maggio: oltre 1 su 2 ne fa un uso frequente o moderato

Non solo una gran parte della popolazione ritiene utili queste app: sempre più persone si affidano a queste. SWG ci dice che il 62% del campione utilizza, per i propri spostamenti in auto o con mezzi pubblici, le nuove tecnologie e le app per ottenere informazioni sulla mobilità.

Tra queste nuove tecnologie, per quanto non sia più nuovissima, si può inserire il GPS e una delle app più utilizzate che utilizza tale tecnologia: Google Maps.

Nota metodologica in immagine

