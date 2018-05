Sondaggi SWG: quali sono i maggiori problemi dei trasporti pubblici?

In recenti sondaggi dell’istituto demoscopico SWG, si è parlato di trasporti pubblici e viabilità. Si è visto come sempre meno italiani preferiscano il trasporto pubblico all’auto privata o a soluzioni alternative, come il car sharing o il car pooling. È chiaro, quindi, che c’è una diffusa insoddisfazione verso uno dei servizi chiave della viabilità cittadina.

In questo sondaggio, si parla dei maggiori problemi che affliggono il trasporto pubblico e che risultano decisivi per intendere la percezione che si ha dello “stato di salute” di autobus, metro ecc.

La domanda viene rivolta unicamente a coloro che affermano di utilizzare poco o nulla i trasporti pubblici, pari al 50% del campione originale.

Sondaggi trasporti pubblici: causa principale del malcontento è la lunga attesa

Alla domanda “per quali motivi utilizza poco i trasporti pubblici?” Oltre la metà del segmento preso in considerazione lamenta un’attesa eccessiva. Problema legato allo scarso numero di veicoli e a una cattiva organizzazione, la percentuale di coloro che si lamentano delle lunghe attese è cresciuta rispetto al 2016 (questo sondaggio è stato somministrato a novembre 2017).

Anche l’eccessivo affollamento è un problema, per oltre 1/3 di coloro che utilizzano poco i trasporti pubblici. Segue, in terza posizione ma fortemente staccata dalla prima causa di insoddisfazione, è il lungo tempo di percorrenza (27%). Fuori “dal podio”, il problema legato alla mancanza di un collegamento diretto con il luogo di destinazione (23%). A continuazione, l’eccessiva lontananza o difficoltà d’accesso alle fermate o stazioni: risposta marcata dal 18% del segmento. Il costo elevato sembra essere l’ultimo dei problemi, considerando che appena il 12% degli intervistati segnala questa problematica.

Sondaggi trasporti pubblici: incremento diffuso di tutte (o quasi) le problematiche

Come si può rilevare dal grafico di SWG, quasi tutte le maggiori problematiche vengono segnalate da una percentuale crescente di persone. Solo l’eccessivo affollamento risulta essere in calo. Tuttavia, questo si lega – ovviamente – al minor utilizzo dei trasporti pubblici da parte della cittadinanza.

Nota metodologica in immagine

