Liga spagnola, 36a giornata: spettacolo nel Clasico, cade in casa l’Atletico

Liga spagnola, 36a giornata: spettacolo nel Clasico, cade in casa l’Atletico

Nella 36a giornata di Liga spagnola il match di cartello è stato il Clasico tra Barcellona e Real Madrid, terminato in pareggio ma ricco di gol, spettacolo, emozioni e polemiche.

Prima sconfitta in casa in Liga dell’Atletico: l’Espanyol passa col più classico dei risultati. I pericos sono riusciti a sconfiggere i colchoneros sia all’andata che al ritorno in questa stagione.

Il Valencia va matematicamente in Champions League nonostante la sconfitta nel derby in casa del Villarreal.

La sconfitta del Betis a Bilbao qualche ora prima ha infatti spedito matematicamente i taronges nella prossima edizione della massima competizione europea per club.

Il Getafe continua a navigare in zona europea grazie al successo di misura in casa del già retrocesso Las Palmas.

Liga spagnola, 36a giornata: Siviglia di rigore, passeggiano Alaves e Levante

Il Siviglia torna a vincere grazie ad un gol di rigore contro la Real Sociedad, restando in scia per qualificarsi almeno in Europa League.

Il Girona si allontana invece probabilmente definitivamente da questa zona a causa della pesante sconfitta patita in casa contro l’Eibar.

Nel derby galiziano fra Celta e Deportivo finisce in pareggio, il secondo ed ultimo di giornata assieme a quello del Clasico.

Chiudono i successi di Alaves e Levante che passeggiano in casa rispettivamente di Malaga e Leganés.

Liga spagnola, 36a giornata: tutti i risultati

Leganés-Levante 0-3

Barcellona-R.Madrid 2-2

Las Palmas-Getafe 0-1

Atl.Madrid-Espanyol 0-2

Malaga-Alaves 0-3

Villarreal-Valencia 1-0

C.Vigo-Deportivo 1-1

Ath.Bilbao-Betis 2-0

Girona-Eibar 1-4

Siviglia-R-Sociedad 1-0

LEGGI ANCHE: Diretta Barcellona-Real Madrid: streaming, highlights e risultato finale – 2-2

Liga spagnola, 36a giornata: la classifica aggiornata

Barcellona* 87; Atletico Madrid 75; Real Madrid* 72; Valencia 67; Betis 59; Villarreal 57*; Getafe 52; Siviglia 51*; Girona 48; Eibar 47, Real Sociedad, Celta Vigo 46; Alaves 44; Athletic Bilbao, Espanyol, Levante 43; Leganés 40; Deportivo La Coruña 29; Las Palmas 22; Malaga 20.

Liga spagnola, 36a giornata: la classifica marcatori

Lionel Messi (Barcellona) 33 reti

Cristiano Ronaldo (R.Madrid) 25 reti

Luis Suarez (Barcellona) 24 reti

Iago Aspas (C.Vigo) 20 reti

Antoine Griezmann (Atl.Madrid), Cristhian Stuani (Girona) 19 reti

Rodrigo (Valencia) 16 reti

Carlos Bacca (Villarreal), Maxi Gomez (C.Vigo), Gerard Moreno (Espanyol) 15 reti

Willian Jose (R.Sociedad9 14 reti

Gareth Bale (R.Madrid), Angel (Getafe) 13 reti

Santi Mina, Simone Zaza (Valencia) 12 reti

Sergio Leon (Betis), Mikel Oyarzabal (R.Sociedad), Portu (Girona) 11 reti

Raul Garcia (Ath.Bilbao) 10 reti

Liga spagnola, 36a giornata: i recuperi della 34a giornata

Barcellona-Villarreal mer. 09/05 ore 20:00

Siviglia-Real Madrid mer 09/05 ore 21:30

Liga spagnola, 36a giornata: il prossimo turno

Alaves-Ath.Bilbao

Betis-Siviglia

Eibar-Las Palmas

Getafe-Atl.Madrid

Girona-Valencia

Deportivo-Villarreal

R.Madrid-C.Vigo

R.Sociedad-Leganés

Espanyol-Malaga

Levante-Barcellona

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM