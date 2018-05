Sondaggi elettorali Demopolis: Forza Italia al 10%, un elettore su 4 si sposterebbe sulla Lega

Oltre un milione di elettori di Forza Italia sarebbero pronti a votare la Lega di Matteo Salvini, in caso di nuove elezioni. A dirlo è l’ultimo dei sondaggi elettorali condotto da Demopolis, che fotografa le intenzioni di voto poco più di 2 mesi dopo le elezioni del 4 marzo.

Sondaggi elettorali Demopolis: un elettore su 4 passerebbe da Forza Italia alla Lega

Stando a Demopolis, in caso di ritorno alle urne Forza Italia si fermerebbe al 10%. In attesa di quantificare l’impatto elettorale della “riabilitazione” politica ottenuta dal suo leader dai giudici di Milano, poco più di 3 milioni di italiani confermerebbero il voto a favore del partito di Silvio Berlusconi. Il dato più rilevante riguarda però il consenso in uscita. Secondo Demopolis, un elettore su 4 – circa 1.2 milioni di italiani – sarebbe pronto a cambiare idea ed a spostarsi sulla Lega. Ampliando quindi il gap tra i due partiti e confermando la nuova leadership del Carroccio in un centrodestra sempre più a trazione salviniana.

Sondaggi elettorali Demopolis: M5S al 34%, LeU sotto lo sbarramento

Per quanto riguarda le intenzioni di voto complessive, si conferma il trend di medio periodo che vede una ulteriore crescita dei due partiti vincitori delle elezioni, ovvero Movimento 5 Stelle e Lega. Il partito di Salvini sarebbe ora al 23%, crescendo di oltre 5 punti e mezzo rispetto alle ultime elezioni. Minore la crescita dei pentastellati, che comunque salgono sino al 34% (+1.3% rispetto al 4 marzo, dopo un calo registrato durante il breve periodo di trattative con il PD) e si confermano ampiamente il partito di maggioranza relativa.

Allo stesso modo si conferma l’emorragia di consenso per quelli che erano sino a prima delle elezioni i due partiti più importanti dell’agone politico, ovvero Forza Italia e PD. Che rispetto a marzo cederebbero rispettivamente 4 ed 1.2 punti percentuali. Leggero calo per Fratelli d’Italia, che si assesterebbe al 4%. Maggiore preoccupazione per Liberi e Uguali, che perderebbe mezzo punto scendendo sotto la soglia di sbarramento. Complessivamente il centrodestra salirebbe al 39%, vicino a doppiare un centrosinistra al 20% e sempre più in affanno.

Quali sarebbero le variazioni complessive relative alla propensione dell’elettorato? Secondo Demopolis, in caso di nuove elezioni l’affluenza calerebbe leggermente, attestandosi al 70%. E riguardo alle preferenze? L’istituto crede che oltre 3 italiani su 4 confermerebbero il voto espresso il 4 marzo scorso, mentre 15 italiani su 100 cambierebbero sicuramente scelta.

Nota informativa – L’indagine è stata condotta dal 9 al 10 maggio 2018 dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, per il programma Otto e Mezzo su un campione stratificato di 1.500 intervistati, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne. Supervisione della rilevazione demoscopica di Marco E. Tabacchi. Coordinamento del Barometro Politico Demopolis a cura di Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone.

