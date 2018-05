Il confine: trama e cast della fiction. Stasera in tv su Rai 1

Il Confine è la nuova fiction di Rai 1 che andrà in onda questa sera e domani, 15 e 16 maggio, per un totale di due episodi.

La serie è diretta da Carlo Carlei ed è ambientata nella Trieste del 1914, ovvero all’alba della Prima Guerra Mondiale. Un confine che va ben oltre lo spazio e il tempo; che trova terreno fertile in una storia d’amore e d’amicizia, nel confine astratto tra giovinezza e maturità, tra vita e morte.

Parallelamente, tre amici, due ragazzi italiani e uno austriaco, sono spaventati dalla guerra e da ciò che ne potrebbe conseguire. Nella vicenda è racchiusa una continua lotta tra bene e male; un lontano barlume di speranza per un avvenire migliore.

Nel ruolo dei protagonisti ritroviamo Filippo Scicchitano, Alan Cappelli Goetz e la giovane Caterina Shulha.

Il Confine: nuova fiction, trama e curiosità

Il film è stato girato tra la città di Trieste e i luoghi, storici e reali, delle trincee della Prima Guerra Mondiale.

I Protagonisti, Franz, Bruno e Emma sono amici fin dall’infanzia. Il loro legame, che fino ad allora sembrava indissolubile, sarà spezzato dalla relazione tra Franz e la giovane amica.

Dal canto suo, Bruno, segretamente innamorato della ragazza, comincerà a provare una profonda gelosia, ma nonostante questo, cercherà di non allontanarsi da loro.

L’amore tra i due ragazzi, però, verrà messo a dura prova a causa dello scoppio della guerra. Franz, di origine tedesca, verrà chiamato a combattere in trincea e sarà spinto da suo padre stesso. L’uomo spera che, in questo modo, Emma, di origine ebrea, possa allontanarsi da suo figlio. Bruno, mettendo da parte i suoi sentimenti, aiuterà i due ragazzi a restare in contatto.

