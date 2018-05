Filippo Scicchitano: chi è l’attore de ‘Il confine’. La biografia

Filippo Scicchitano, romano, classe 1993, è uno dei tre protagonisti de “Il Confine”. Lo sceneggiato, di due puntate, è andato in onda su Rai 1, ieri, martedì 15 maggio e proseguirà questa sera in prima serata. La serie è stata realizzata in occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale.

Nella trama della fiction si intreccia il contesto storico, siamo nella Trieste del 1914 che si affaccia al sanguinoso conflitto, con una storia di amore e di amicizia tra i tre giovanissimi protagonisti: Scicchitano, Alan Cappelli Goetz e Caterina Shulha. Un triangolo amoroso che verrà interrotto dall’entrata in guerra di Italia e Austria.

Filippo Scicchitano interpreta Bruno Furian. Intervistato da Tv Blog, durante la conferenza stampa di presentazione della miniserie, l’attore ha raccontato il suo personaggio ai microfoni:

“Bruno è un ragazzo di 20 anni di trieste, nel 1913, la cui vita verrà sconvolta dal conflitto della Prima Guerra Mondiale, dall’entrata in guerra dell’Austria e dell’Italia. Bruno passerà a combattere dall’esercito austriaco a quello italiano per motivi ideologici e perché eprderà il fratello, in quanto irredentista. La vita di Bruno si incontrerà con quella dei suoi più grandi amici, tra gioie e disperazione.”

Scicchitano si è ritrovato in molte delle caratteristiche del giovane soldato triestino, soprattutto nel suo coraggio.

Filippo Scicchitano: film e riconoscimenti

Il volto di Filippo Scicchitano non è nuovo né sul grande né sul piccolo schermo.

Ha interpretato Luca Colombo nel film Scialla! (Stai Sereno) vincitore del David di Donatello e di uno dei Nastri d’argento del 2012. Nello stesso anno ha recitato in un film di Francesca Comencini in concorso alla Mostra di Venezia, Un giorno speciale. E’ stato il protagonista del film Bianca come il latte, rossa come il sangue, tratto dal best seller di Alessandro D’Avenia, recitando a fianco di Luca Argentero. Nel 2014 ha recitato in Allacciate le cinture, decimo film del regista Ferzan Ozpetek e in Il mondo fino in fondo, insieme ad un altro attore emergente, Luca Marinelli, volto televisivo di De Andrè.

Per la tv, ha preso parte della miniserie Rai Sotto copertura, nel 2015. Nel 2017 è uscito sul grande schermo con Non è un paese per giovani, diretto da Giovanni Veronesi.

