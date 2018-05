Poste Italiane: buoni fruttiferi 4 anni, extra interessi. Come averli.

I buoni fruttiferi 4 anni Risparmio Semplice di Poste Italiane e sono sottoscrivibili solo ed esclusivamente nell’ambito del Piano di Risparmio Risparmiosemplice. Questa tipologia di buoni ha una durata massima di 4 anni e riconoscono alla scadenza un rendimento premiale, previo il raggiungimento di minimo 24 sottoscrizioni periodiche nel suddetto Piano di Risparmio. Questo rendimento “extra” viene applicato su ogni Buono sottoscritto nell’ambito del Piano portato a scadenza. Non ha spese fatta eccezione per gli oneri di natura fiscale; mentre la tassazione sugli interessi è agevolata al 12,50%.

Infine, per sottoscrivere un Buono 4 anni Risparmiosemplice è necessario essere titolari di un conto corrente postale o di un Libretto di risparmio postale con la medesima intestazione dei Buoni. Alla luce di tali informazioni, l’interrogativo che ci si pone è sulla convenienza effettiva di questo tipo di Buoni; nonché su cosa sia il rendimento premiale extra garantito alla scadenza del buono.

Poste Italiane: buoni fruttiferi 4 anni, cosa sono gli extra interessi?

Per quanto riguarda il rendimento premiale ci rivolgiamo alla descrizione contenuta sulla pagina dedicata al Risparmio Postale. In particolare alla voce dedicata al valore di rimborso. Qui si evidenzia come prima del compimento del 4° anno il valore di rimborso è pari al valore nominale sottoscritto; ovviamente sempre al netto di eventuali oneri fiscali. Invece non sono corrisposti interessi prima della scadenza.

Quando quest’ultima si verifica, il valore del rimborso è sempre pari al valore nominale sottoscritto; ma incrementato degli interessi maturati come esemplificato nel Foglio Informativo che viene fornito ai clienti sottoscrittori. Inoltre “gli interessi maturati vengono riconosciuti solo in caso di rimborso a scadenza”. Al raggiungimento minimo di 24 sottoscrizioni periodiche sarà pertanto riconosciuto un rendimento premiale; vale a dire interessi extra. Sostanzialmente si tratta di “un rendimento maggiorato rispetto al rendimento standard previsto per il Buono sottostante”. Anche per quanto riguarda il valore del rendimento premiale bisognerà consultare il Foglietto Informativo rilasciato da Poste Italiane.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM