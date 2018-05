Pensioni notizie oggi: contratto Governo M5S-Lega, chiesti 5 miliardi

Una bozza del contratto di governo diffusa dall’Huffington Post ci ha fatto conoscere più nel dettaglio i contenuti della discussione tra M5S e Lega circa la nascita del nuovo governo. Intanto è opportuno precisare che si tratta di una bozza che come hanno affermato gli stessi protagonisti della trattativa è stata ampiamente superata. In molte parti ha spiegato il capo politico del M5S la bozza resa nota è stata riformulata quasi completamente. Infatti risale al 14 maggio (bozza delle ore 9:30). Ma ha comunque fornito lo spunto per molte considerazioni.

Pensioni notizie oggi, stanziamento di 5 miliardi di euro

Di seguito vediamo cosa recita nel dettaglio la parte relativa alle pensioni. In particolare parliamo del paragrafo presente a pagina 21 dal titolo ‘Superamento della Legge Fornero’. Si parla esplicitamente dello ‘stanziamento di 5 miliardi per agevolare l’uscita dal mercato del lavoro delle categorie ad oggi escluse’. Come spesso proposto, anche in campagna elettorale dal Movimento 5 Stelle’ è scritto di dare la ‘possibilità di uscire dal lavoro quando la somma dell’età e degli anni di contributi del lavoratore è almeno pari a 100, con l’obiettivo di consentire il raggiungimento dell’età pensionabile con 41 anni di anzianità contributiva, tenuto altresì conto dei lavoratori impegnati in mansioni usuranti’. In sintesi si parla di Quota 100 e Quota 41, di separazione tra previdenza e assistenza nonché di proroga dell’Opzione Donna.

Pensioni notizie oggi, proroga opzione donna

Circa la proroga dell’opzione donna che permette alle lavoratrici con 57-58 anni e 35 anni di contributi di andare in quiescenza subito, optando per il regime contributivo è scritto ‘prorogheremo tale misura sperimentale, utilizzando le risorse disponibili. Intanto proprio nelle ultime ore il Quirinale ha fatto sapere di essere in attesa del testo definitivo e non di una bozza. Mattarella sembra a questo punto voler provare ad accelerare i tempi in modo da giungere alla conclusione per poter quanto prima accompagnare la nascita di un governo.

