Caterina Shulha: chi è l’attrice bielorussa e biografia

Abbiamo avuto la possibilità di conoscere – laddove ciò non fosse stato ancora possibile – Caterina Shulha in occasione della fiction “Il Confine”, regia di Carlo Carlei, in onda il 15 e il 16 maggio su Rai 1. Nella serie Rai, l’attrice interpreta la giovane Emma Cattonar, figlia di un commerciante ebreo alle prese con una storia d’amore ambientata nella cruda realtà della Prima Guerra mondiale.

Chi è Caterina Shulha: dalle origini all’arrivo in Italia

Nata il 10 Gennaio del 1993, nella città di Hrodna, in Bielorussia, al confine con la Polonia, Caterina ha 25 anni, ma la sua carriera è avviata già da 10 anni. A 15 anni è modella nelle campagne di Z.One Concept, Frankie Garage, Charli London e Duvetica. Nel 2013 appare sui mensili Vogue e Marie Claire. I lineamenti nordici delicati ed eterei, la pelle diafana e il suo sinuoso metro e 70 sono sicuramente dalla sua parte. Approdata prima a Roma nel 2006, poi, sei anni dopo, a Milano nel 2012 posa per Shampa Love. Decide però di affrontare la sfida della recitazione. Caterina Shulha aveva già debuttato in teatro nel 2008 ma stavolta decide di intraprendere la carriera televisiva.

Il confine: anticipazioni e trama dell’ultima puntata

La carriera d’attrice di Caterina Shulha

La giovane modella veste dapprima i panni dell’adolescente Angelica, madre di Vasco, nella miniserie La ragazza americana. Ottiene un cameo nel quarto episodio della quinta stagione della serie TV targata Mediaset I Cesaroni. In casa Rai, invece, interpreta Natasha nella fiction Un passo dal cielo. La ritroviamo ancora in Che Dio ci aiuti per poi tornare nuovamente in Mediaset con Squadra antimafia – Il ritorno del boss, dove le sono assegnati due ruoli: la lap dancer Patrizia, e la moglie del criminale Reitani.

Il 24 maggio la vedremo sul grande schermo nel film “Hotel Gagarin”, una commedia poetica e divertente a fianco di Claudio Amendola, Luca Argentero, Giuseppe Battiston. Per avere un primo assaggio del talento della giovane Caterina basterà vedere l’ultima puntata de “Il confine” (andata in onda ieri sera su Rai 1).

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM