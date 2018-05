Fedez e Fabio Rovazzi hanno litigato. La possibile causa dello strappo

Sembra che, a quanto riporta un’indiscrezione del settimanale Chi, Fedez e Rovazzi abbiano chiuso ogni rapporto e ogni tipo di collaborazione. I due hanno smesso di seguirsi sui social. Il che, purtroppo, la dice lunga nella grammatica relazionale dei nativi digitali. Per di più, sembra che Fabio Rovazzi non si sia preoccupato di fare gli auguri al neo-papà per la nascita del piccolo Leone. Senza contare che nemmeno la neo-mamma e futura sposa di Fedez, Chiara Ferragni, segue più Fabio Rovazzi. La rottura ha tutti i tratti per essere inequivocabilmente definitiva.

La vicenda tra Fedez e Fabio Rovazzi in mano agli avvocati

Tutto a causa dello scherzo di Fedez, quando, per festeggiare il compleanno di Rovazzi (nato il 18 gennaio), ha rivelato su Instagram il suo numero di telefono? La malsana idea sarà costata al festeggiato un cellulare nuovo (per disfarsi della massa di fan e delle chiamate di sconosciuti che sono seguite) e al rapper la perdita dell’amicizia con Rovazzi? Oppure sarà stata la volontà di Fabio di concentrarsi sul cinema, forse iniziando a tralasciare la musica? è pur vero che stiamo assistendo a un Fabio presente in tivù negli spot televisivi, impegnato nel sodalizio con Gennaro Nunziante ne “Il vegetale”.

La sua discografia non è molto vasta, eppure la fama di Fabio si deve principalmente a quei pochi brani che hanno costituito il motivo del suo straordinario successo e gli sono valsi il Disco di platino, un featuring con Gianni Morandi e la diffusione sulle piattaforme streaming grazie a Newtopia, giovane etichetta discografica che vede tra i suoi co-fondatori J ax e Fedez stesso. Sarà stato dunque anche bandito da Newtopia? E costituirà un problema per Rovazzi, ora che è una figura affermata senza la necessità di avere alle spalle l’appoggio di quello che era una sorta di fratello maggiore? Federico e Fabio, infatti, erano stati inseparabili anche al di fuori dell’ambito lavorativo.

Ci sono dichiarazioni da parte di Fedez e Fabio Rovazzi?

Non ci sono ancora risposte a tutta la serie di domande che si affastellano nella mente dei fan. Le due star non hanno rilasciato dichiarazioni di alcun genere, nonostante il polverone mediatico innescato dal Magazine di Alfonso Signorini. Pur non volendo malignare, non si può fare a meno di notare che i due non appaiono più in nessuna foto insieme né compaiono nelle Stories di Instagram.

