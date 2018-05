Sondaggi elettorali Index: crollano Lega e M5S, sorridono Pd e Forza Italia

La lunga trattativa per formare un governo giallo verde non fa bene a Lega e Movimento 5 Stelle. Secondo un sondaggio Index Research andato in onda ieri sera a Piazza Pulita, entrambe le formazioni hanno registrato pesanti perdite rispetto alla settimana precedente. E se prima il calo interessava solo i pentastellati ora tocca anche anche il Carroccio. Non è un caso che il meno ottimista sull’esito della trattativa sia Salvini rispetto a Di Maio. Al segretario della Lega, numeri alla mano, converrebbe tornare alle urne. Più che altro per non dilapidare il bottino di voti e il credito di fiducia conquistati dal 4 marzo ad oggi. Ma andiamo a vedere i dati.

La Lega, rispetto alla rilevazione del 3 maggio, perde l’1,1% e si attesta al 21,8%. In Forza Italia l’effetto Berlusconi, con la sua piena riabilitazione politica, si fa sentire (+1,3% al 13,5%). Bene anche Fratelli d’Italia che sale al 4,2% (+0,3%). In sostanza il centrodestra pare comunque aver guadagnato qualcosa nonostante il calo del Carroccio. E’ molto probabile che ci sia stata una riallocazione di voti all’interno dell’area.

Piange invece il Movimento 5 Stelle. Per i pentastellati si tratta di vero crollo (-3,1%). Gli oltre due mesi di trattative, le sconfitte in Molise e Friuli, lo scoramento di parte della base per la trattativa con la Lega, hanno portato i grillini a quota 30,1%. Una performance negativa se comparata al voto del 4 marzo.

Chi invece sta bene è il Pd. Senza un leader de facto, tormentato dalle liti interne, i dem segnano un +0,9 che li porta al 19%, miglior risultato dalle ultime Politiche. Cresce anche la galassia di partitini che fanno parte della coalizione di centrosinistra (ora al 3,1%). Anche Liberi e Uguali vede il proprio consenso salire ma al momento la situazione non cambierebbe. Con il 2,1% Grasso e compagni sarebbero oggi fuori dal Parlamento.

Sondaggi elettorali Index: cosa pensano gli italiani del governo giallo verde

Il governo giallo verde deve ancora nascere (mancano ancora i nomi di premier e relativa squadra) ma un primo giudizio è arrivato. Ed è negativo, almeno secondo Index. Il 51,1% degli intervistati boccia infatti l’esecutivo Lega-M5S. Le perplessità sono così spiegate: per il 40,3% il governo pecca di incompetenza; il 20,8% lo giudica troppo di destra mentre il 16,7% teme per la tenuta dei conti pubblici. Non certo un buon viatico per chi vuole cambiare il Paese.

