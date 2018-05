Conto corrente Intesa Sanpaolo e Hello! Money a confronto. Caratteristiche.

Quale conto corrente è meglio aprire? È questa la domanda che si fa chi vuole aprire un conto in banca, ma non sa cosa scegliere. E allora giunge il tempo dei confronti e dei rapporti tra le caratteristiche principali offerte da un istituto di credito piuttosto che da un altro. Per questo motivo vogliamo andare a confrontare le interessanti tipologie di conto corrente messe a disposizione da Intesa Sanpaolo e Hello! Money, ovvero il conto di Hello Bank. Passiamo al confronto i conti correnti offerti dai due istituti al fine di offrire gli strumenti necessari per fare una valutazione su quale sia il più conveniente aprire perché più adatto alle proprie esigenze.

Conto corrente Intesa Sanpaolo: Conto Base

Intesa Sanpaolo mette a disposizione dei suoi clienti due tipologie di conto corrente. Si parte dal Conto base e si arriva allo XME Conto, personalizzabile in base alle proprie esigenze.

Il Conto base è la soluzione ideale per chi ha poche esigenze e che, utilizzando le parole di Intesa, “vuole un rapporto semplice con la banca e non possiede altri conti di pagamento”. Il Conto base permette un accesso semplice ai prodotti e ai servizi della banca; sotto il profilo economico garantisce un costo contenuto per le operazioni quotidiane; il canone viene poi azzerato se il cliente rientra nelle fasce previste dalla Convenzione Ministeriale. Ma quali sono le operazioni quotidiane sopraccitate? Si parla ovviamente di prelevare e versare contanti e assegni in filiale e alle casse veloci automatiche abilitate del Gruppo; nonché effettuare e ricevere bonifici. Nel prezzo del canone è inclusa BancoCard Plus, la classica carta di credito di Intesa.

E per quanto riguarda le condizioni economiche. Il canone annuo base previsto è di 30 euro. Ma il prezzo viene azzerato se i clienti hanno un ISEE inferiore a 8.000 euro e per i pensionati con pensione fino a 1.500 euro netti mensili o 18.000 euro annui netti. I servizi di cui i titolari di un Conto Base non possono usufruire sono il Libretto assegni, la carta di credito, i finanziamenti e il deposito titoli. Per questo bisognerà aprire una differente tipologia di conto.

Conto corrente Intesa Sanpaolo: XME Conto

Se invece si hanno altre esigenze rispetto a quelle standard e di base allora è possibile aprire un XME Conto; descritto dal Gruppo stesso come un “conto dinamico e personalizzabile”, che dà diritto a fruire anche di prodotti e servizi altrimenti non sfruttabili con il Conto Base. Per questa tipologia di conto il canone ha un costo mensile, che però può essere ridotto se si scelgono più prodotti o servizi e/o se vi si accredita stipendio o pensione. Nel canone mensile sono compresi O-Key Smart, domiciliazione utente, accredito stipendio e pensione e libretto assegni.

Di seguito i 4 profili che si possono scegliere all’interno della gamma XME Conto.

Pratico . Conto ideale per gestire le spese quotidiane, specialmente per chi utilizza poco le carte.

. Conto ideale per gestire le spese quotidiane, specialmente per chi utilizza poco le carte. Classico . Per chi si reca spesso in filiale e utilizza frequentemente le carte.

. Per chi si reca spesso in filiale e utilizza frequentemente le carte. Dinamico . Per chi gestisce le proprie esigenze quotidiane in mobilità e in particolar modo online e per chi usa spesso le carte.

. Per chi gestisce le proprie esigenze quotidiane in mobilità e in particolar modo online e per chi usa spesso le carte. Esclusivo. Ideale per chi cerca un servizio personalizzato e utilizza molto le carte. Inoltre rappresenta la migliore soluzione per chi è maggiormente interessato ai prodotti e ai servizi della banca.

Per ogni tipologia di profilo, sarà possibile scegliere una tra le 3 offerte messe a disposizione da Intesa: Start, Più e Super, personalizzabili anche in base alle proprie esigenze.

Dando uno sguardo alle condizioni economiche, i nuovi clienti dovranno sottoscrivere il contratto My Key, utile per usare i servizi della banca a distanza e che prevede l’utilizzo della firma grafometrica e digitale. Inoltre per il primo anno il canone della carta di credito viene azzerato, mentre per il biennio successivo viene ridotto del 20% o del 100%, in base ai pagamenti effettuati nel mese precedente.

Conto corrente Hello Bank: caratteristiche Hello! Money

Tra gli istituti di credito che offrono conti correnti vantaggiosi spicca anche Hello Bank. Che mette a disposizione anche promozioni e offerte che potrebbero interessare un’ampia platea di clienti. Come si legge nella descrizione del conto, “Hello! Money è il conto corrente ad alto rendimento che fa crescere i tuoi risparmi”. I principali vantaggi sono di natura economica, grazie a una promozione valida fino al 4 giugno 2018. Qualora vi si aderisca, l’apertura, i prelievi, i bonifici online e il canone mensile è pari a 0 euro. Inoltre si avrebbe come premio un buono sconto di 200 euro da spendere su Amazon. Infine l’istituto informa che la carta di debito è gratuita e anche i prelievi sono gratuiti in tutto il mondo. Allo stesso modo vantaggiose sono le condizioni per la carta di credito, il cui canone è azzerato.

Interessante anche la tabella indicativa dei costi pubblicata sul foglietto informativo; avente come oggetto “Quanto può costare in BNL il nuovo conto Hello! Money”.

Profilo Sportello Online Giovani (totale operazioni: 164) 49 € 11 € Famiglie con operatività bassa (tot. Op.: 201) 63,50 € 12 € Famiglie con operatività media (tot. Op.: 228) 71 € 6 € Nuclei familiari con operatività elevata (tot. Op.: 253) 81,50 € 6 € Pensionati con operatività bassa (tot. Op.: 124) 54,50 € 6 € Pensionati con operatività media (tot. Op.: 189) 80 € 6 €

Con Hello! Money si potrà avere anche consulenza finanziaria direttamente online. Ovviamente è prevista anche operatività per mezzo di Home Banking, per il cui utilizzo è necessario scaricare l’apposita applicazione. Non tutti gli smartphone Android supportano tale app, pertanto è meglio chiedere informazioni allo sportello o direttamente sul sito della banca.

Per un riepilogo delle caratteristiche e delle condizioni principali del conto Hello! Money senza adesione alle offerte è consigliabile consultare il Foglietto Informativo nella sua interezza.

