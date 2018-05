Carlo Cottarelli: chi sono la moglie e i figli dell’economista. La vita privata

Accettato poco fa l’incarico, Carlo Cottarelli si prepara a Palazzo Chigi. “Mi presenterò al Parlamento con un programma che presenti la legge di bilancio e porti il paese alle elezioni all’inizio del 2019, in caso di fiducia, o dopo agosto, in caso di sfiducia” afferma Cottarelli al termine del colloquio con il Presidente Mattarella. “Presenterò in tempi molto stretti la lista dei ministri. Il governo sarà neutrale, mi impegno a non candidarmi” conclude.

Ma chi è Carlo Cottarelli? Cottarelli, classe ’54, è un economista italiano, conosciuto ai più per essere stato nominato Commissario straordinario per la Revisione della spesa pubblica durante il Governo Letta, nel novembre del 2013.

Laureatosi in Scienze Economiche e Bancarie a Siena, inizia la sua carriera lavorativa nel 1981 presso il Servizio Studi della Banca d’Italia. Nel 1988, dopo un anno passato all’Eni, inizia a lavorare per il Fondo Monetario Internazionale, dove riveste diversi ruoli in diversi dipartimenti. Da novembre 2008 al 2013 assume l’incarico di Direttore del Dipartimento Affari Fiscali del FMI.

Carlo Cottarelli: chi sono la moglie e i figli dell’economista. La vita privata

Dopo la breve parentesi come commissario straordinario per la spending review per il Governo Letta, su nomina del Governo Renzi diventa direttore esecutivo nel Board del Fmi. Da ottobre 2017 è direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università Cattolica di Milano.

Governo 2018, ultime notizie: Carlo Cottarelli ‘non dovevamo entrare nell’Euro’

Per quanto riguarda la sua vita privata, Cottarelli è sposato con Miria Pigato, anche lei economista. Specializzata nelle economie dei Paesi subsahariani, è Practice manager per il World Bank Group. Inoltre è a capo del Climate Action Group della medesima. Prima di entrare a far parte della Banca Mondiale, ha lavorato in consulenza nel settore privato e tenuto lezioni presso l’University College, a Londra. Ha conseguito un Master in Economia presso la London School of Economics e un dottorato di ricerca in Economics presso University College.

Sposatisi giovanissimi, Cottarelli e Pigato hanno due figli, Nicolò ed Elisa. Il primo lavora a New York ed è laureato all’Università di Princeton. La seconda, invece, studia in California alla Ucla. La famiglia Cotarelli, infatti, ha vissuto per più di 25 anni a Washington DC, essendo sede del FMI. E mentre sua moglie è sempre in viaggio tra Washington e Londra per lavoro e i propri figli sono rimasti negli States, Cottarelli è tornato in Italia. E ora, per guidarla verso le prossime elezioni.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM